À Chimkent, une femme a fait don d'un rein à son mari dans un état critique

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À Chimkent, une femme a fait don d'un rein à son mari dans un état critique

Au Kazakhstan, une femme nommée Aygul, résidant dans la ville de Chimkent, a fait don d'un rein à son mari, Nurjan, atteint d'une maladie grave. Après la transplantation effectuée le 21 octobre à l'hôpital clinique municipal n°1, l'état du couple a été jugé stable. C'est ce qu'a rapporté Otyrar.kz .

Il s'avère que les problèmes de santé de Nurjan ont commencé en août de cette année. Il a subi un arrêt cardiaque sur son lieu de travail et a fait une mort clinique. Transporté d'urgence à l'hôpital, une grave insuffisance rénale a été diagnostiquée chez l'homme. Par la suite, un traitement par dialyse lui a été prescrit.

Initialement, il était prévu que la sœur de Nurjan soit la donneuse. Cependant, les résultats des examens médicaux ne l'ont pas permis. C'est alors que son épouse, Aygul, a décidé de devenir donneuse.

Après avoir passé les examens médicaux nécessaires, le couple s'est préparé à l'opération pendant près d'un mois. La transplantation effectuée le 21 octobre a été couronnée de succès.

Selon le chirurgien transplantologue Rahimjan Joldibekov, des changements positifs ont été observés dans les indicateurs de laboratoire du patient après l'opération. En particulier, le taux de créatinine dans le sang a chuté à 70 et le niveau d'urée à 3,5.

Actuellement, l'état de la donneuse Aygul et de son mari Nurjan est stable. Une période de rééducation et un suivi médical les attendent.

ChimkentTransplantation RénaleRahimjan JoldibekovOtyrar.kzKazakhstan
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