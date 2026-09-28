L'Ouzbékistan U-17 bat le Kazakhstan aux tirs au but dans un thriller à Shymkent !

Le 28 septembre, un match amical de football a eu lieu à Shymkent, au Kazakhstan, entre les équipes nationales U-17 du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan. Selon Sports.kz, ce duel intense et riche en buts entre les jeunes des deux pays voisins s'est soldé par un match nul 3-3 dans le temps réglementaire. Lors de la séance de tirs au but, les jeunes footballeurs ouzbeks ont fait preuve de sang-froid pour s'imposer 4-3 et prendre leur revanche.

Il est à noter que le premier match du stage d'entraînement d'automne avait également été une confrontation spectaculaire, se terminant sur un score de 4-4, où la chance avait souri aux Kazakhs lors des tirs au but (5-4). L'équipe du Kazakhstan U-17, qui poursuit son stage à Shymkent, affrontera désormais l'équipe de Russie U-17 les 2 et 5 octobre.

« Un combat 3-3, une revanche aux tirs au but et 14 buts » : Les 5 points clés du derby

Faits marquants du choc U-17 à Shymkent :

Victoire de l'Ouzbékistan aux tirs au but : Dans un match conclu sur un score de 3-3, les jeunes Ouzbeks ont triomphé lors de la « loterie » avec un score de 4-3 ;

14 buts au total en deux matchs : Le premier match s'est terminé sur un score de 4-4 et le second sur un 3-3, offrant un véritable spectacle offensif ;

Revanche totale : L'équipe d'Ouzbékistan U-17 a répondu de manière appropriée à la défaite subie lors de la première séance de tirs au but (4-5) ;

Stage d'entraînement d'automne à Shymkent : Les deux sélections testent avec succès leur préparation en vue des prochains tournois internationaux officiels ;

Le prochain adversaire du Kazakhstan est la Russie : Les U-17 du Kazakhstan affronteront l'équipe de Russie les 2 et 5 octobre.

Comparaison des confrontations entre l'Ouzbékistan U-17 et le Kazakhstan U-17

Tableau analytique des deux matchs amicaux à Shymkent :

Indicateurs et critères d'analyse 1er match de contrôle (match aller) 2e match de contrôle (28 septembre) Lieu du match Shymkent, stage d'automne Shymkent, stage d'automne Résultat du temps réglementaire 4-4 (match nul spectaculaire) 3-3 (match nul offensif) Score des tirs au but 5-4 en faveur du Kazakhstan 4-3 en faveur de l'Ouzbékistan (Revanche) Nature du match Football ouvert, lacunes défensives et rythme élevé Lutte acharnée, pression mentale et tension jusqu'aux dernières secondes Prochains projets officiels Expérience pour renforcer les équipes Le Kazakhstan jouera contre la Russie les 2 et 5 octobre

Expertise footballistique et scouting : Pourquoi les derbys de cette catégorie d'âge sont-ils si prolifiques ?

Conclusions des spécialistes et analystes du football des jeunes :

« Prédominance des émotions et liberté offensive » : Chez les joueurs de moins de 17 ans, le talent individuel et les émotions l'emportent sur les schémas tactiques ; les 14 buts marqués en 2 matchs montrent que les deux équipes possèdent des talents offensifs impressionnants, mais manquent encore d'expérience dans le placement défensif ;

Force mentale des jeunes Ouzbeks : Après la défaite aux tirs au but lors du premier match, réussir à surmonter la pression d'un 3-3 et gagner 4-3 témoigne de la solidité mentale de nos jeunes joueurs ;

Fondations pour l'avenir : Ces matchs contre des adversaires aussi coriaces servent d'école pratique inestimable pour façonner le niveau tactique des joueurs avant les qualifications pour la Coupe d'Asie U-17 et la Coupe du Monde.

Selon vous, les matchs prolifiques comme 4-4 et 3-3 dans le football des jeunes sont-ils le résultat du style offensif des entraîneurs ou des erreurs défensives ? Comment la revanche mentale des jeunes Ouzbeks aux tirs au but prépare-t-elle leurs futures victoires ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse du thriller des jeunes footballeurs ouzbeks avec tous les fans !