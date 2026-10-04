En Chine, une mère retrouve son fils disparu depuis 32 ans après une longue quête

·1·Monde
En Chine, une mère retrouve son fils disparu depuis 32 ans après une longue quête

En 1988, en Chine, Mao Yin, âgé de 2 ans, disparaît à l'entrée d'un hôtel pendant que son père allait chercher de l'eau. Sa mère, Li Jingji, dévasteé, consacre toute sa vie à le retrouver.

Elle quitte son travail et passe 32 ans sur les traces de son fils. Durant cette période, elle distribue plus de 100 000 avis de recherche et parcourt diverses régions en quête d'informations.

Au cours de ses recherches, Li Jingji ne cherche pas seulement son propre enfant, mais aide aussi d'autres familles. Elle permet à 29 enfants disparus de retrouver leurs proches.

Il s'avère que Mao Yin avait été vendu à une autre famille lorsqu'il était enfant et a grandi sans rien savoir de ses origines.

Finalement, en 2020, après 32 ans de séparation, la mère et le fils se retrouvent. Leurs retrouvailles tant attendues sont devenues le symbole de la patience d'une mère qui n'a jamais perdu espoir.

Mao YinLi JingjiChineEnfants DisparusRetrouvailles
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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