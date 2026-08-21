34 ans plus tard, les corps de deux alpinistes retrouvés dans un glacier

Les corps de deux alpinistes belges disparus il y a 34 ans dans les Alpes suisses ont été retrouvés. Les restes leur appartenant ont émergé de la glace après la fonte du glacier. C’est ce qu’a CBS News rapporté.

Le 26 juillet de cette année, un randonneur a découvert les corps de deux personnes sur le glacier de Trift, dans le canton du Valais, près de la frontière italienne.

Les restes retrouvés ont été envoyés à l’Institut de médecine légale de l’hôpital du Valais, à Sion, afin d’identifier les victimes et de procéder à une expertise.

Une analyse ADN a confirmé que les corps appartenaient à deux alpinistes disparus en 1992 dans la région du Weissmies. Ils étaient âgés de 39 et 41 ans au moment de leur disparition.

Un mystère vieux de plusieurs décennies résolu grâce à l’ADN

Selon la police, le canton du Valais tient depuis 1925 une liste des personnes disparues. La plupart des personnes qui y figurent ont disparu en haute montagne ou dans des rivières.

Au fil des années, le sort de certaines personnes est resté inconnu. Cependant, ces dernières années, le recul des glaciers de montagne dû au changement climatique et à la hausse des températures fait progressivement réapparaître les corps et les restes de personnes disparues il y a plusieurs décennies.

Les spécialistes constatent que la fonte des glaciers expose de plus en plus de restes humains autrefois ensevelis sous d’épaisses couches de glace.

Ainsi, le sort des deux alpinistes disparus il y a 34 ans a finalement été élucidé grâce au recul du glacier et aux techniques modernes d’expertise ADN.