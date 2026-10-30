Un mème cause le boycott de Mbappé en Chine : les sponsors annulent leur partenariat

La star française du football Kylian Mbappéa provoqué une vive indignation en Chine après une plaisanterie sur un mème Internet représentant l'ancien dirigeant Mao Zedong. Suite à la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, plusieurs grandes entreprises chinoises ont rompu leurs contrats avec le joueur.

Il s'agit d'une blague faite par Mbappé lors d'une discussion sur un mème le représentant. Le footballeur a déclaré qu'il trouvait hilarant un mème où son visage était superposé à celui d'une figure décrite comme un dictateur chinois. Après que l'image a été identifiée comme une référence à Mao Zedong, les critiques ont enflé sur les réseaux sociaux chinois.

En conséquence, des entreprises comme Dongpeng, Mengniu et Milkground ont annoncé la fin de leur collaboration avec Mbappé. Il a également été rapporté que la possibilité d'ajouter de nouveaux abonnés sur certains comptes de réseaux sociaux chinois du joueur a été restreinte. Des informations circulent également sur la suspension temporaire de la diffusion des matchs de la Liga par la télévision d'État chinoise.

Le 27 octobre, Mbappé a reconnu que son commentaire était inapproprié et a présenté ses excuses au peuple chinois ainsi qu'à tous ceux qui ont été offensés par ses propos. Le footballeur a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de susciter une telle réaction et qu'il respectait le peuple chinois et son histoire.

Ainsi, une simple plaisanterie sur Internet a eu des conséquences directes sur les partenariats commerciaux du célèbre footballeur en Chine.