Le Kirghizistan renforce ses contrôles aux frontières suite aux rapports sur le choléra en Russie

·5·Monde
Le Kirghizistan renforce ses contrôles aux frontières suite aux rapports sur le choléra en Russie

Suite à la propagation d'informations faisant état de cas de choléra en Russie, le Kirghizistan a renforcé les contrôles sanitaires et de quarantaineaux points de passage de ses frontières d'État. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé du pays.

Il est précisé que tous les points sanitaires et de quarantaine ont été placés en mode de fonctionnement renforcé. Aux frontières, des spécialistes contrôlent le mouvement des citoyens, des véhicules et des marchandises.

Le ministère a déclaré que ces mesures sont prises afin de prévenir l'entrée et la propagation de maladies infectieuses, y compris des infections hautement dangereuses, sur le territoire national. La situation est sous le contrôle du service sanitaire et épidémiologique.

Le choléra est une infection intestinale aiguë transmise principalement par l'eau ou les aliments contaminés, pouvant entraîner une déshydratation sévère. Par conséquent, l'utilisation d'eau potable propre et le respect des règles d'hygiène sont essentiels pour prévenir la maladie.

Auparavant, des informations avaient circulé concernant le décès d'une patiente dans un hôpital de la région d'Irkoutsk, en Russie. Après cet incident, diverses rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux suggérant que son décès pourrait être lié au choléra. Cependant, il n'y a pour l'instant aucune confirmation officielle concernant la cause de l'infection.

KirghizistanMinistère de la SantéCholéraContrôle sanitaireRussie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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