Empoisonnement collectif d'élèves dans une école d'élite à Almaty

Un cas d'empoisonnement collectif d'élèves a été enregistré à l'École républicaine de physique et de mathématiques (RFMSH), l'un des établissements d'enseignement les plus prestigieux et élitistes d'Almaty, au Kazakhstan. Au cours des derniers jours, des dizaines d'élèves ont été hospitalisés avec un diagnostic d'infection intestinale aiguë.

À la suite de cet incident, les activités de l'école et de son internat ont été temporairement suspendues et une enquête pénale a été ouverte par la police.

L'ampleur de l'incident : Combien d'enfants ont été touchés ?

Zakon.kz Selon les informations officielles diffusées par le média, les principaux indicateurs de la situation sont les suivants :

Hospitalisations : Entre le 12 et le 14 octobre, 48 élèves de l'école ont été admis à l'hôpital clinique pour enfants spécialisé dans les maladies infectieuses d'Almaty ;

En isolement : Plusieurs autres élèves (selon les données, entre 6 et 8) ont été isolés dans l'infirmerie de l'internat sous la surveillance de médecins ;

État de santé des enfants : Le département municipal de la santé et la direction de l'école ont déclaré que l'état de tous les patients est stable et qu'aucun n'a besoin de soins intensifs.

Conclusion de l'enquête : Quelles lacunes ont été identifiées dans la cantine ?

Le département de contrôle sanitaire et épidémiologique et le ministère de la Santé du Kazakhstan ont mené une inspection approfondie sur les lieux :

Violation des règles sanitaires : De graves lacunes ont été constatées dans les activités de la société « Master Food », qui gère la cantine. En particulier, les règles de stockage des produits n'ont pas été respectées et la procédure de prélèvement d'échantillons quotidiens des plats préparés a été enfreinte ;

Saisie de produits : À la suite de l'inspection, des produits laitiers dépourvus de documents appropriés ont été retirés de la vente et la distribution de certains plats a été officiellement interdite ;

Analyses de laboratoire : Des échantillons d'eau, de produits alimentaires et des prélèvements sur le personnel de la cantine ont été effectués pour identifier la source exacte de l'infection.

Mesures prises : Enseignement en ligne et enquête pénale

Des mesures organisationnelles immédiates ont été prises pour assurer la sécurité et prévenir la propagation de la maladie :

Passage à l'enseignement à distance : Pour la sécurité des élèves, l'école est passée à un système d'enseignement en ligne du 14 au 16 octobre, et des travaux de désinfection complète ont été effectués dans les bâtiments ;

Élèves de l'internat : Les élèves résidant à l'internat ont été temporairement confiés à leurs parents et proches ;

Enquête pénale : La police d'Almaty a ouvert une enquête pénale sur l'empoisonnement collectif à l'école, et des mesures légales seront prises à l'encontre des responsables.

La situation est sous le contrôle strict du ministère compétent et des forces de l'ordre.