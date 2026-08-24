Le manager de la FIDE, Sergey Indeykin, est décédé à 36 ans après une piqûre de moustique

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Le manager de la FIDE, Sergey Indeykin, est décédé à 36 ans après une piqûre de moustique

Sergey Indeykin, directeur des opérations de la Fédération Internationale des Échecs (FIDE), est décédé à l'âge de 36 ans. Selon les premières informations, il a succombé à une piqûre de moustique ayant transmis le paludisme lors d'un voyage d'affaires au Nigeria.

Indeykin travaillait au sein de la FIDE depuis 2021. Il a activement participé à l'organisation des tournois d'échecs les plus prestigieux au monde.

Au cours de sa carrière, il a contribué à :

championnats du monde ;

Coupe du monde ;

tournois des candidats ;

championnats du monde de parties rapides et de blitz.

En raison de ses fonctions liées à l'organisation des compétitions, Sergey Indeykin effectuait fréquemment des voyages à l'étranger. Son récent déplacement au Nigeria a été le dernier de sa vie.

Selon les premières informations, le paludisme est la cause de son décès.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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