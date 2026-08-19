« Nouveau territoire des États-Unis » : Trump publie une carte du détroit d’Ormuz

Les tensions entre les États-Unis et l’Iran se sont encore intensifiées après un coup d’éclat géopolitique inattendu. Le président américain Donald Trump a montré, au moyen d’une carte, son intention de placer sous contrôle de Washington le détroit d’Ormuz, artère principale du commerce pétrolier mondial. Téhéran a réagi par un avertissement extrêmement ferme et public au geste du président de la Maison-Blanche — quelles pourraient être les conséquences d’un nouvel affrontement entre les deux camps ?

La carte sensationnelle de Trump sur TruthSocial

Le chef de la Maison-Blanche a publié sur sa page officielle du réseau social TruthSocial une carte représentant le détroit d’Ormuz, qu’il a décrite comme un « nouveau territoire des États-Unis ». Plus tôt, le 14 août, Trump avait officiellement évoqué ce projet, affirmant que la déclaration du détroit comme territoire américain interviendrait après la fin d’un affrontement militaire avec l’Iran.

Cette déclaration a provoqué la colère des autorités iraniennes, qui revendiquent une domination totale sur cette voie maritime stratégique.

« Le détroit d’Ormuz ne peut être conquis ni par un tweet, ni par un porte-avions, ni par un ordre, ni par un discours de campagne. Cette idée erronée de Trump sera bientôt corrigée, ou bien nous corrigerons nous-mêmes les erreurs de cet homme égaré ! » — Kazem Gharibabadi, vice-ministre iranien des Affaires étrangères

Ormuz et le golfe Persique : principales étapes de l’escalade

Date / événement Position des États-Unis (Trump) Réaction de l’Iran Déclaration du 14 août Intention de déclarer à l’avenir le détroit comme territoire américain Rejet catégorique au nom de l’intégrité territoriale Publication sur TruthSocial Carte du détroit publiée avec la mention « nouveau territoire des États-Unis » Trump qualifié d’« homme égaré » et gravement menacé Controverse sur le nom du golfe A d’abord voulu le rebaptiser « golfe Arabique », avant de reculer Détermination à préserver le nom de « golfe Persique éternel »

La confrontation politique derrière les noms géographiques

Bien que plusieurs pays arabes du Moyen-Orient souhaitent appeler cette étendue d’eau le « golfe Arabique », l’Iran considère la préservation de son nom historique millénaire — « golfe Persique » — comme une question de fierté nationale.

L’an dernier, l’administration Trump avait tenté de changer ce nom, mais avait temporairement renoncé à ce projet face à l’opposition virulente de Téhéran. Désormais, la présentation directe de la voie maritime comme un « territoire américain » fait culminer le risque d’un nouvel affrontement militaire dans le golfe Persique.

Selon vous, la carte de Trump n’est-elle qu’un outil de pression politique et de manipulation de l’information, ou une véritable guerre majeure pourrait-elle éclater dans le détroit d’Ormuz ?

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