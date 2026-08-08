L’étonnant miracle de la nature : le rare araçari à huppe bouclée d’Amazonie émerveille les scientifiques

·83·Monde
L’étonnant miracle de la nature : le rare araçari à huppe bouclée d’Amazonie émerveille les scientifiques

L’araçari à huppe bouclée, qui vit dans les forêts amazoniennes, se distingue immédiatement des autres toucans par son apparence. Au premier regard, les plumes de sa tête ressemblent à une coiffure soigneusement stylée. Pourtant, cet aspect n’est pas artificiel : il est entièrement naturel.

Selon les spécialistes, l’araçari à huppe bouclée serait la seule espèce de toucan connue pour posséder des plumes naturellement frisées. Chez les toucans, les plumes de la tête sont généralement lisses, tandis que chez cette espèce, leur structure présente une forme unique.

Les scientifiques n’ont pas encore déterminé si ces plumes frisées servent à attirer un partenaire ou à effrayer les prédateurs. Les chercheurs considèrent pour l’instant cette caractéristique comme une structure de plumage rare propre à l’espèce.

Ces oiseaux vivent dans les régions occidentales de l’Amazonie, au Brésil, au Pérou et en Bolivie. Ils passent une grande partie de leur temps entre les branches des arbres, à la recherche de fruits. Ils peuvent aussi manger des insectes, des œufs et parfois de petits reptiles.

Comme les autres toucans, l’araçari à huppe bouclée est un oiseau social. Il se déplace souvent en petits groupes.

AmazonieBrésilPérouBolivie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les revenus considérables de la mendicité à Dubaï suscitent l’intérêt sur les réseaux sociauxLes revenus considérables de la mendicité à Dubaï suscitent l’intérêt sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 05:48Le saut inattendu d’un chien a contraint une femme à avaler une cuillère de 17 cmLe saut inattendu d’un chien a contraint une femme à avaler une cuillère de 17 cmAujourd'hui, 05:42Enfant, Emily avait peur des requins ; elle entre dans le Guinness avec 106 espèces différentes tatouées sur le corpsEnfant, Emily avait peur des requins ; elle entre dans le Guinness avec 106 espèces différentes tatouées sur le corpsAujourd'hui, 05:37Les propos d’un passager provoquent l’évacuation de tout un avionLes propos d’un passager provoquent l’évacuation de tout un avionAujourd'hui, 00:53Une mère emprisonnée en Norvège pour avoir donné un prénom inhabituel à son filsUne mère emprisonnée en Norvège pour avoir donné un prénom inhabituel à son filsHier, 23:28Lors d’un séisme, des chirurgiens protègent un patient avec leur corps (vidéo)Lors d’un séisme, des chirurgiens protègent un patient avec leur corps (vidéo)Hier, 22:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes