L’étonnant miracle de la nature : le rare araçari à huppe bouclée d’Amazonie émerveille les scientifiques

L’araçari à huppe bouclée, qui vit dans les forêts amazoniennes, se distingue immédiatement des autres toucans par son apparence. Au premier regard, les plumes de sa tête ressemblent à une coiffure soigneusement stylée. Pourtant, cet aspect n’est pas artificiel : il est entièrement naturel.

Selon les spécialistes, l’araçari à huppe bouclée serait la seule espèce de toucan connue pour posséder des plumes naturellement frisées. Chez les toucans, les plumes de la tête sont généralement lisses, tandis que chez cette espèce, leur structure présente une forme unique.

Les scientifiques n’ont pas encore déterminé si ces plumes frisées servent à attirer un partenaire ou à effrayer les prédateurs. Les chercheurs considèrent pour l’instant cette caractéristique comme une structure de plumage rare propre à l’espèce.

Ces oiseaux vivent dans les régions occidentales de l’Amazonie, au Brésil, au Pérou et en Bolivie. Ils passent une grande partie de leur temps entre les branches des arbres, à la recherche de fruits. Ils peuvent aussi manger des insectes, des œufs et parfois de petits reptiles.

Comme les autres toucans, l’araçari à huppe bouclée est un oiseau social. Il se déplace souvent en petits groupes.