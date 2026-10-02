José Manuel López qualifie son premier but avec l'Argentine de cadeau de la vie

L'équipe nationale d'Argentine a largement battu la Bolivie 4-0 lors d'un match disputé à Córdoba. Selon Goal.com, cette rencontre est devenue un moment inoubliable pour l'attaquant de Palmeiras, José Manuel López, le joueur de 25 ans ayant inscrit son premier but avec l'équipe nationale. Ce succès marque une étape importante dans la rotation de l'effectif mise en place par Lionel Scaloni, ouvrant la voie aux futurs matchs. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Au cours du match, les hôtes ont marqué quatre buts sans réponse. Alors que Lautaro Martínez, Nico Paz et Cristian Romero ont inscrit leurs noms au tableau d'affichage, José Manuel López, entré en jeu, a scellé le score d'une frappe à bout portant. Il s'agissait de la septième sélection du jeune attaquant.

En zone mixte après le match, l'attaquant a souligné qu'il s'efforçait de justifier la confiance accordée par le sélectionneur Lionel Scaloni. « J'essaie de profiter de chaque opportunité donnée par le coach. Jouer en équipe nationale est un immense honneur », a-t-il déclaré, cité par Goal.com.

Un but historique dédié à la famille

Auteur de son premier but international, le joueur a décrit ces instants comme les plus heureux de sa carrière. López a dédié ce succès à sa famille et à ses proches.

« Je suis très heureux, heureusement j'ai pu marquer, c'est mon premier but et un immense cadeau de la vie. Je le dédie à ma famille, à ma mère et à tous nos compatriotes de San Lorenzo », a confié l'attaquant, ému.

Une atmosphère marquée par les adieux de Lionel Messi

Cette large victoire intervient dans une période émotionnellement complexe pour les Argentins. L'annonce imminente de la retraite internationale de Lionel Messi capte l'attention de toute l'équipe et des supporters.

López a salué le temps passé dans le vestiaire avec le capitaine légendaire : « Pour moi, c'est une nouveauté. J'ai passé peu de temps avec Leo, mais j'en ai profité au maximum. Nous le soutenons et nous voulons qu'il reste avec nous pour toujours ».

Le sélectionneur Lionel Scaloni profitera de cette victoire convaincante pour tester son style de jeu avant le match de samedi contre le Burkina Faso. Cette rencontre servira de préparation cruciale avant que Lionel Messi ne dispute son dernier match d'adieu à l'Estadio Monumental.