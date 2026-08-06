Il voulait devenir un superhéros : un garçon de 8 ans hospitalisé après une morsure d’araignée

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Il voulait devenir un superhéros : un garçon de 8 ans hospitalisé après une morsure d’araignée

En Bolivie, un garçon de 8 ans a été hospitalisé après s’être volontairement fait mordre par une araignée venimeuse appelée veuve noire. Il aurait pensé que cela le transformerait en superhéros comme « Spider-Man ».

Selon les informations disponibles, l’enfant a vu les marques rouges de l’araignée et les a associées à l’araignée radioactive des films Marvel. Il croyait donc que des pouvoirs surnaturels apparaîtraient après la morsure et a délibérément laissé l’araignée l’attaquer.

Cependant, le venin de la veuve noire est considéré comme très dangereux, en particulier pour les enfants. Il peut provoquer de fortes douleurs, d’intenses contractures musculaires, des nausées ainsi que de graves symptômes liés au système nerveux.

Lorsque l’état du garçon s’est aggravé, il a été immédiatement transporté à l’hôpital. Les médecins lui ont administré un sérum antivenimeux et l’ont placé sous surveillance constante. Après son traitement, l’enfant s’est rétabli.

L’histoire s’est largement répandue sur les réseaux sociaux et a stupéfié de nombreuses personnes. Le fait que l’enfant ait véritablement cru à un scénario de superhéros a suscité de nombreux débats.

Après cet incident, des professionnels de santé ont profité de l’occasion pour rappeler aux parents que les films de fiction et les histoires de superhéros peuvent fortement influencer l’imagination des jeunes enfants. Ils ont souligné l’importance d’expliquer aux enfants la différence entre le cinéma et la réalité.

BolivieSpider-ManMarvel
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