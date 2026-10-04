«Il n'y en a pas de troisième» : Ilham Aliyev désigne les deux seules véritables puissances mondiales

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«Il n'y en a pas de troisième» : Ilham Aliyev désigne les deux seules véritables puissances mondiales

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a fait une déclaration retentissante sur la répartition des forces géopolitiques mondiales et l'orientation de la politique étrangère de Bakou. Lors du VIIIe congrès du parti « Nouvel Azerbaïdjan », le chef de l'État a fermement souligné qu'il n'existe aujourd'hui que deux États géants dotés d'une influence réellement décisive dans le monde.

« Ce sont les deux pays les plus puissants du monde, il n'y en a pas de troisième », a noté Ilham Aliyev en décrivant la réalité actuelle du système international.

Alliances simultanées avec Washington et Pékin : la formule unique de la diplomatie de Bakou

Le chef de l'État a souligné que l'Azerbaïdjan est l'un des rares pays à maintenir un partenariat stratégique équilibré et solide avec ces deux rivaux mondiaux simultanément :

  • Relations avec la Chine : Une déclaration officielle de partenariat stratégique est en vigueur entre Bakou et Pékin ;

  • Relations avec les États-Unis : Une charte de coopération stratégique a été signée avec Washington et les relations à long terme se poursuivent de manière cohérente.

Le président a souligné que cet équilibre géopolitique complexe n'est pas seulement du pragmatisme, mais le résultat de la grande confiance de la communauté internationale envers l'Azerbaïdjan.

« Notre parole a autant de valeur que notre signature : nous ne pratiquons pas la duplicité »

Dans son discours, Ilham Aliyev a insisté sur le fait que Bakou agit dans les relations internationales sur la base de principes fermes et d'une responsabilité honorable :

« Qu'est-ce que cela signifie ? C'est la confiance que l'on nous porte, le respect de notre parole. Aujourd'hui, personne dans le monde n'ignore que notre parole donnée a autant de valeur et de poids qu'une signature officielle. Ce que nous disons, nous le tenons. »

« Nous n'avons jamais joué de double jeu et n'avons jamais fait preuve d'hypocrisie ou de duplicité envers aucun pays. Pourtant, en politique étrangère, nous avons été confrontés à de telles attitudes à maintes reprises, et nous le sommes encore aujourd'hui. Mais nous ne nous abaisserons jamais à leur niveau. Nous sommes une nation qui se respecte, nous vivons avec dignité et nous menons notre politique d'État uniquement avec honneur. »

Ces déclarations audacieuses du dirigeant azerbaïdjanais suscitent un grand intérêt dans les cercles diplomatiques du Caucase du Sud et du monde entier, étant perçues comme un exemple unique de politique souveraine et transparente dans une ère géopolitique complexe.

Ilham AliyevAzerbaïdjanGéopolitique mondialeDiplomatie de BakouCaucase
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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