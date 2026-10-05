Les forces armées de la Fédération de Russie Asie centrale ont lancé des exercices militaires à grande échelle dans la direction stratégique et le bassin de la mer Caspienne. Dans le cadre des manœuvres de commandement et d'état-major « Tsentr-2026 », des scénarios de combat complexes sont testés pour repousser une éventuelle agression militaire dans la région et assurer la sécurité en mer Caspienne.

Ces exercices stratégiques majeurs mobilisent plus de 47 000 membres du personnel, ainsi qu'une part importante des forces terrestres et navales.

Scénario « Tsentr-2026 » : Incursion d'un ennemi conventionnel depuis l'Asie centrale

Selon les informations officielles publiées par le ministère russe de la Défense, le scénario principal des exercices repose sur la résistance aux forces d'un ennemi conventionnel ayant lancé une attaque soudaine depuis le territoire de l'Asie centrale.

Les unités militaires opèrent selon les étapes clés suivantes :

Repousser l'attaque : Stopper la première frappe de l'ennemi conventionnel et défendre la ligne de front ;

Libération des territoires occupés : Reprendre par une contre-offensive les zones tombées aux mains de l'adversaire ;

Formation d'une « zone de sécurité » : Création d'une zone tampon de sécurité spéciale à l'intérieur du pays voisin ou de la zone frontalière afin d'éliminer complètement le risque d'invasion.

Le rôle de la flottille de la Caspienne : Frappes navales et défense anti-débarquement

Parallèlement aux manœuvres terrestres intenses, les forces de la flottille russe de la Caspienne participent activement à l'opération :

Soutien d'artillerie et de missiles depuis la mer : Les navires de guerre soutiennent l'avancée des troupes terrestres depuis la mer ;

Opérations anti-débarquement : Protection des infrastructures côtières contre les débarquements ennemis et opérations de blocus des voies maritimes stratégiques.

Ces exercices militaires complets, menés simultanément en Asie centrale et en mer Caspienne, attirent l'attention des analystes internationaux et des experts militaires dans le contexte des changements géopolitiques mondiaux.