« Manchester City» et le buteur de l'équipe nationale de Norvège Erling Haaland ne bat pas seulement des records sur les terrains de football de son pays, il transforme également la dynamique du marché de la consommation. Selon le média britannique influent talkSPORT la participation de l'attaquant vedette a provoqué une augmentation soudaine et sans précédent des ventes de carottes en Norvège.

Les analystes du marché alimentaire considèrent ce phénomène comme un exemple frappant de l'influence psychologique des athlètes célèbres sur les habitudes sociétales, un véritable phénomène marketing moderne.

+600 tonnes de produits et un bond de 25 %

Selon les calculs publiés par Iselin Sagen, experte norvégienne en alimentation, les chiffres ont surpris même les spécialistes :

Une croissance de 25 % : en juillet 2026, le volume des ventes de carottes dans le pays a augmenté d'un quart par rapport à la même période de l'année précédente ;

600 tonnes supplémentaires : pour répondre à la demande des consommateurs, environ 600 tonnes de carottes supplémentaires ont été livrées sur le marché.

Haaland dans un camion : comment la publicité a-t-elle fonctionné ?

Sagen souligne que derrière ce bond inattendu se trouve une campagne publicitaire massive mettant directement en scène Erling Haaland :

Contenu du spot : dans une vidéo diffusée régulièrement à la télévision locale avant les matchs de la Coupe du monde, on voit Haaland manger une carotte avec appétit tout en conduisant un camion ;

Un modèle pour la jeunesse : « Il est difficile de prouver scientifiquement que cela est uniquement dû à sa contribution, mais le fait est qu'Haaland est une icône pour les jeunes et les adultes en Norvège. Beaucoup imitent son mode de vie, son alimentation et son régime. Il était au cœur de cette campagne et le résultat est évident », a commenté Iselin Sagen.

Une efficacité également au sommet sur le terrain

Devenu un promoteur d'une alimentation saine et d'un mode de vie équilibré, l'attaquant norvégien de 26 ans continue de remplir son rôle de machine à buts sur le terrain :

cette saison, Haaland a réussi à marquer 5 buts en 5 matchs lors de ses premières apparitions en Premier League anglaise ;

L'attaquant occupe actuellement seul la tête du classement des buteurs de la Premier League.

Le phénomène Erling Haaland prouve une fois de plus que le statut d'une véritable superstar mondiale attire non seulement des millions de fans dans les stades, mais peut aussi facilement façonner les tendances en matière d'alimentation saine dans tout un pays.