L'un des buteurs les plus prolifiques du football mondial, Manchester Cityet star de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland, a dévoilé une facette inattendue pour ses fans. Surnommé le « viking moderne » en raison de sa puissance physique et de son style combatif sur le terrain, l'attaquant a évoqué son profond intérêt pour les manuscrits anciens et l'histoire de la Norvège.

Les « Sagas royales » de 1594 et une exposition dans sa ville natale

Dans la municipalité de Time, où Haaland a grandi, une exposition spéciale a été organisée à l'occasion de l'acquisition d'un exemplaire rare du patrimoine national norvégien : le livre des « Sagas royales » publié en 1594. Présent lors de la présentation, le joueur a souligné que le mode de vie de ses ancêtres et les sources historiques l'inspirent depuis l'enfance.

Le célèbre média norvégien VG a rapporté les mots sincères de l'attaquant lors de l'exposition :

« L'histoire des Vikings m'a toujours intéressé. Cette histoire, les objets du quotidien et les navires de cette époque sont incroyablement fascinants pour moi. Je vis mon rêve, mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance. J'ai été témoin de la façon dont les livres aident de nombreuses personnes à rêver et à transformer ces rêves en réalité. »

Indicateur / Information Détails Héros Erling Haaland (Manchester Cityet équipe nationale de Norvège) Lieu de l'événement Municipalité de Time (Norvège) Source historique principale L'ouvrage « Sagas royales » Date de publication du livre 1594 (manuscrit rare vieux de 432 ans) Importance historique L'une des sources fondamentales sur la Norvège et l'ère viking Source Journal VG

Une image spirituelle en dehors du terrain

Les « Sagas royales » sont l'un des monuments littéraires et historiques les plus précieux reflétant l'histoire de l'État norvégien, des dirigeants médiévaux et des guerriers scandinaves.

Cette initiative de Haaland et son attention portée à la lecture montrent une fois de plus qu'il n'est pas seulement une star adorée par des millions de fans, mais aussi une personnalité qui respecte profondément ses racines nationales et son héritage culturel.

Selon vous, dans quelle mesure la promotion de l'histoire et des valeurs nationales par les stars du sport moderne influence-t-elle l'éducation de la jeune génération ? Laissez votre avis dans les commentaires !