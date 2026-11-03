Au cœur du plus grand scandale financier de l'histoire du football anglais — Manchester Cityfait face à une possible relégation en division inférieure. Alors que le sujet est au centre des débats, Alf-Inge Haaland, père de la star de l'équipe Erling Haaland, a réagi pour la première fois aux rumeurs entourant le club.

Dans une interview accordée au célèbre média britannique The Sun l'ancien joueur a déclaré que la situation était traitée de manière trop unilatérale par la presse, soulignant qu'il est injuste de tenir les joueurs actuels responsables d'erreurs commises il y a des années.

« Une couverture médiatique unilatérale » : qu'a dit le père de Haaland ?

En évoquant l'état d'esprit de son fils et la situation au sein de l'équipe, Alf-Inge Haaland a abordé la pression médiatique :

Doutes sur l'impartialité des informations : « Je ne sais rien de plus que ce qui est écrit dans la presse. Il y a beaucoup d'informations, et je pense que la situation est traitée de manière très unilatérale. C'est pourquoi nous espérons que le dossier du club sera examiné de manière complète et équitable », a déclaré le père de Haaland.

La position d'Erling : En réponse aux rumeurs sur un possible départ de l'attaquant, son père a commenté : « Erling ne pense qu'à jouer au football et à donner le meilleur de lui-même sur le terrain. C'est là que toute son attention est concentrée. »

« Punir aujourd'hui pour des faits survenus il y a des années est une injustice »

Alf-Inge Haaland a évoqué les sanctions sévères qui pourraient être appliquées aux « Citizens », suggérant que la cible des sanctions est mal choisie :

L'innocence de la génération actuelle : « Oui, dans une certaine mesure, on peut considérer comme injuste que les joueurs actuels doivent subir des sanctions pour des faits survenus il y a de nombreuses années », a-t-il souligné.

Confiance en l'appel : Il a également ajouté qu'il fallait attendre la fin de la procédure d'appel : « City est convaincu d'avoir des preuves très sérieuses pour prouver sa totale bonne foi. Il faut donc attendre la décision finale sans se précipiter. »

Coupable sur 114 chefs d'accusation sur 115 : quelle est la gravité de la situation ?

Manchester Cityest secoué par des accusations qui ébranlent toute la communauté du football :

L'ampleur des irrégularités financières : Selon les enquêtes de la Premier League, le géant anglais a régulièrement enfreint les règles du fair-play financier (FFP) et les obligations de reporting entre 2009 et 2018.

Verdict de la commission indépendante : En septembre 2026, l'examen par une commission indépendante des 115 chefs d'accusation portés par la Premier League en février 2023 a pris fin. La commission a déclaré le club coupable sur 114 des 115 chefs d'accusation ;

Appel et risque de relégation : «Manchester City» a fait appel de la décision de la commission auprès d'une instance supérieure. Si la décision est maintenue, le club risque non seulement une lourde amende et un retrait de points, mais aussi une relégation directe en Championship ou dans des divisions inférieures.

Ce scandale autour du géant du football anglais devrait avoir un impact direct non seulement sur le statut du club, mais aussi sur l'avenir de stars mondiales comme Erling Haaland à l'Etihad.