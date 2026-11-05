Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions, le match en Allemagne entre le RB Leipzig et Manchester City (2-3) est entré dans l'histoire non seulement pour la victoire héroïque du club anglais, mais aussi pour le nouveau record phénoménal d'Erling Haaland. Auteur du but de la victoire à la 78e minute, le buteur norvégien a prouvé une fois de plus qu'il est le véritable « bourreau » du club allemand.

Bien que le match ait été intense et difficile, les « Citizens » sont repartis avec trois points précieux, et Haaland a battu son record personnel d'efficacité.

Meilleure performance contre un seul adversaire : 9 matchs et 13 buts

La capacité du sniper norvégien à trouver le chemin des filets contre Leipzig est devenue une tradition inébranlable :

Statistiques phénoménales : Haaland a disputé un total de 9 matchs contre le RB Leipzig toutes compétitions confondues, marquant 13 buts ;

Le sommet de sa carrière : Ce chiffre représente la meilleure et la plus prolifique performance personnelle de Haaland contre un seul adversaire au cours de toute sa carrière dans les 5 grands championnats européens ;

Efficacité constante : Peu importe le club pour lequel il joue (Borussia Dortmund ou Manchester City), il reste le plus grand cauchemar de la défense de Leipzig.

De la famille « Red Bull » au sommet avec Manchester City

Son passé joue également un rôle important dans sa motivation particulière contre ce club :

L'envol avec Salzbourg : Le buteur a d'abord brillé au Red Bull Salzburg, club autrichien appartenant à la holding « Red Bull », attirant l'attention des grands clubs européens ;

Étapes en Allemagne et en Angleterre : Après avoir démontré son talent de buteur en Bundesliga avec le Borussia Dortmund, l'attaquant a rejoint Manchester City en 2022 ;

Sommet européen : Continuant sur sa lancée avec le club anglais, il a remporté la Ligue des champions et conserve son statut d'attaquant le plus dangereux du continent.

Ce succès en Allemagne permet à City d'atteindre 9 points dans le groupe et confirme la course de Haaland vers un nouveau Soulier d'or.