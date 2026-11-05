13 buts en 9 matchs ! Erling Haaland signe la performance la plus impressionnante de sa carrière
Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions, le match en Allemagne entre le RB Leipzig et Manchester City (2-3) est entré dans l'histoire non seulement pour la victoire héroïque du club anglais, mais aussi pour le nouveau record phénoménal d'Erling Haaland. Auteur du but de la victoire à la 78e minute, le buteur norvégien a prouvé une fois de plus qu'il est le véritable « bourreau » du club allemand.
Bien que le match ait été intense et difficile, les « Citizens » sont repartis avec trois points précieux, et Haaland a battu son record personnel d'efficacité.
Meilleure performance contre un seul adversaire : 9 matchs et 13 buts
La capacité du sniper norvégien à trouver le chemin des filets contre Leipzig est devenue une tradition inébranlable :
Statistiques phénoménales : Haaland a disputé un total de 9 matchs contre le RB Leipzig toutes compétitions confondues, marquant 13 buts ;
Le sommet de sa carrière : Ce chiffre représente la meilleure et la plus prolifique performance personnelle de Haaland contre un seul adversaire au cours de toute sa carrière dans les 5 grands championnats européens ;
Efficacité constante : Peu importe le club pour lequel il joue (Borussia Dortmund ou Manchester City), il reste le plus grand cauchemar de la défense de Leipzig.
De la famille « Red Bull » au sommet avec Manchester City
Son passé joue également un rôle important dans sa motivation particulière contre ce club :
L'envol avec Salzbourg : Le buteur a d'abord brillé au Red Bull Salzburg, club autrichien appartenant à la holding « Red Bull », attirant l'attention des grands clubs européens ;
Étapes en Allemagne et en Angleterre : Après avoir démontré son talent de buteur en Bundesliga avec le Borussia Dortmund, l'attaquant a rejoint Manchester City en 2022 ;
Sommet européen : Continuant sur sa lancée avec le club anglais, il a remporté la Ligue des champions et conserve son statut d'attaquant le plus dangereux du continent.
Ce succès en Allemagne permet à City d'atteindre 9 points dans le groupe et confirme la course de Haaland vers un nouveau Soulier d'or.
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