Inégalable sur le continent : la Corée du Sud remporte les Jeux asiatiques pour la quatrième fois consécutive

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Inégalable sur le continent : la Corée du Sud remporte les Jeux asiatiques pour la quatrième fois consécutive

La finale du tournoi de football masculin des Jeux asiatiques, qui se déroule au Japon, a donné lieu à une confrontation de prestige. Dans le match décisif pour la médaille d'or, Corée du Sud l'équipe nationale U-23 a affronté le Japon, pays hôte du tournoi.

Dans une finale intense et disputée, les jeunes footballeurs coréens ont décroché une victoire minimale mais précieuse de 1-0, prouvant une fois de plus leur hégémonie absolue sur le football continental.

Le but décisif et un succès historique

Le seul but qui a scellé le sort de la rencontre a été inscrit au milieu de la seconde période :

  • à la 61e minute, Corée du Sud l'attaquant de l'équipe Ji-Sung Eom a profité d'une faille dans la défense adverse pour tromper le gardien japonais et ouvrir le score — 1-0.

  • Malgré tous leurs efforts pour rétablir l'équilibre pendant le temps restant, les jeunes Japonais n'ont pas réussi à percer la défense organisée des Coréens.

Troisième victoire en finale contre le Japon

Ce succès ouvre une nouvelle page dans l'histoire du football sud-coréen :

  • il s'agit pour les Coréens de leur quatrième titre consécutif aux Jeux asiatiques. .

  • Il est à noter que la Corée du Sud remporte le trophée en battant son rival historique, le Japon, lors de la finale pour la troisième fois consécutive.

Rappelons que dans le match pour la 3e place de cette compétition, Ouzbékistan U-23 a perdu contre la Chine aux tirs au but (2-2 après le temps réglementaire, 3-4 aux t.a.b.) et a terminé le tournoi à la quatrième place.

Jeux asiatiques. Finale

Corée du Sud U-23 — Japon U-23 1:0

But : Ji-Sung Eom (61).

Corée du Sud U-23Japon U-23Jeux asiatiquesJi-Sung EomFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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