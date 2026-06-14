De fortes pluies provoquent des inondations à Ankara

De fortes pluies et de la grêle dans la capitale turque, Ankara, ont provoqué des inondations dans plusieurs zones.

Les précipitations ont entraîné l'inondation de passages souterrains, de certaines maisons, de magasins et de véhicules.

Les fortes pluies ont également causé des embouteillages et des perturbations dans la circulation.

Selon les médias locaux, la situation s'est aggravée dans certaines rues et aux alentours d'un carrefour hospitalier.