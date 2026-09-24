Un homme arrêté pour avoir utilisé l'IA afin de se faire photographier avec Erdoğan : la vérité derrière les images révélée

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Un homme arrêté pour avoir utilisé l'IA afin de se faire photographier avec Erdoğan : la vérité derrière les images révélée

À Ankara, un homme a été arrêté en raison de fausses photos générées par intelligence artificielle. Grâce à l'IA, il s'est fait passer pour quelqu'un posant aux côtés du président turc Recep Tayyip Erdoğan et du ministre de la Justice Yılmaz Tunç.

Selon le journal Cumhuriyet, l'homme a publié les images créées par IA sur son statut WhatsApp et les a diffusées sur les réseaux sociaux.

Sur les photos, il donnait l'impression d'avoir rencontré des hauts responsables du pays.

Cependant, les images ne sont pas réelles ; elles ont été générées par intelligence artificielle.

L'homme est soupçonné de diffusion de fausses informations et d'usurpation de relations avec des personnalités influentes. Le parquet d'Ankara mène une enquête sur cette affaire.

AnkaraRecep Tayyip ErdoğanYılmaz TunçIntelligence ArtificielleTurquie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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