Timur Turlov devient président de la FIDE : le plus jeune dirigeant de l'histoire

Un événement historique pour les échecs mondiaux s'est déroulé à Samarcande. Dans le cadre du Congrès de la FIDE, l'élection du président de l'organisation a eu lieu, et l'entrepreneur et militant des échecs kazakh Timur Turlov a été élu nouveau président de la FIDE.

Âgé de 38 ans, Turlov a recueilli 110 voix au second tour, devançant le représentant allemand Vadim Rosenstein. Il devient ainsi le plus jeune président de l'histoire de la FIDE à prendre la tête de l'organisation.

Des représentants de 196 fédérations nationales membres de la FIDE ont participé au vote. Au premier tour, Turlov a obtenu 96 voix, Rosenstein 76 et Jan-Hendrik Buettner 20. Au second tour, Turlov s'est imposé sur le score de 110:85.

Changement à la tête de la FIDE à Samarcande

Timur Turlov succède à Arkady Dvorkovich, qui dirigeait l'organisation depuis 2018.

Dvorkovich a exercé deux mandats en tant que président de la FIDE. Après son élection, Turlov a exprimé sa gratitude envers lui et a souligné la nécessité de développer davantage les échecs et de renforcer les organisations.

L'élection de Samarcande s'est tenue dans le cadre de l'Assemblée générale de la FIDE le 26 septembre, en même temps que la 46e Olympiade d'échecs.

Qui est Timur Turlov ?

Timur Turlov est né le 13 novembre 1987. Il est le fondateur et PDG de Freedom Holding Corp. L'entreprise opère en tant que groupe international de services financiers coté au NASDAQ.

Turlov pratique les échecs depuis l'enfance et est devenu par la suite l'un des principaux sponsors soutenant ce sport.

Depuis janvier 2023, il occupait le poste de président de la Fédération kazakhe des échecs. Selon la FIDE, sous sa direction, Freedom Holding Corp. au Kazakhstan a investi environ 30 millions de dollars dans le développement des échecs et a soutenu plus de 20 tournois internationaux majeurs de la FIDE.

Le nouveau président de la FIDE fait face à de grands défis

En tant que président de la FIDE, Turlov dirigera un large éventail de questions liées au développement des échecs à l'échelle internationale.

Dans son programme électoral, il s'est concentré sur le développement de l'infrastructure numérique des échecs, le soutien aux petites fédérations, l'utilisation des échecs dans l'éducation et le renforcement des technologies anti-triche.

Une autre figure importante travaillera avec Turlov à la FIDE : le quintuple champion du monde d'échecs Viswanathan Anand. Anand avait été proposé comme candidat colistier au poste de vice-président.

Une nouvelle ère pour les échecs mondiaux depuis Samarcande

L'élection de Timur Turlov est un événement important non seulement pour le Kazakhstan, mais aussi pour l'Asie centrale .

Fort de son expérience à la tête de la fédération kazakhe, il travaillera désormais à la tête de la FIDE, l'organisation qui régit les échecs mondiaux.

Le point le plus remarquable est son âge. À 38 ans, Timur Turlov est devenu le plus jeune dirigeant élu à la présidence de l'histoire de la FIDE.

Ainsi, l'élection tenue le 26 septembre 2026 à Samarcande a ouvert une nouvelle page dans l'histoire des échecs mondiaux.