La FIDE annonce le lieu du Championnat du monde de parties rapides et blitz 2027

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La FIDE annonce le lieu du Championnat du monde de parties rapides et blitz 2027

La Fédération Internationale des Échecs (FIDE) a officiellement confié à la Turquie l'organisation de la compétition la plus dynamique et compétitive de l'année : le Championnat du monde de parties rapides et blitz 2027. Ce forum mondial, qui réunira les plus grands grands maîtres de la planète, se déroulera dans la ville d'Istanbul.

En prenant cette décision, la FIDE a souligné la riche expérience de la Turquie dans l'organisation de grands événements internationaux de haut niveau ainsi que ses infrastructures modernes.

Calendrier et format de la compétition : Une semaine intense en fin d'année

Le tournoi sera organisé, selon la tradition, durant les derniers jours de l'année :

  • Dates précises : Les participants arriveront à Istanbul le 25 décembre, et les rencontres se dérouleront du 26 au 30 décembre ; davom etadi;

  • 4 titres de champion du monde : Des centaines de grands maîtres talentueux s'affronteront sur l'échiquier pour un total de quatre titres de champion dans les catégories Open (hommes) et femmes, en parties rapides et en blitz ;

  • Haute intensité : Le temps très limité dans les parties rapides et blitz rend chaque seconde décisive, offrant aux fans une véritable montée d'adrénaline et des sensations inattendues.

Istanbul, centre des grands forums d'échecs

La Turquie a déjà accueilli avec succès des tournois majeurs qui ont marqué l'histoire des échecs mondiaux :

  • Olympiade historique : Istanbul a accueilli en 2012 la 40e Olympiade d'échecs, réunissant toutes les équipes nationales du monde ;

  • Mondial des jeunes : La ville a récemment organisé, fin 2025, le Championnat du monde de parties rapides et blitz de la FIDE pour les jeunes avec un grand succès.

Les plus grandes stars mondiales des échecs, y compris les talentueux grands maîtres ouzbeks, devraient figurer parmi les favoris pour remporter les couronnes mondiales lors de ce prestigieux championnat à Istanbul.

FIDEChampionnat du monde d'échecsIstanbulRapideBlitz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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