Le match à 2,5 millions de dollars : Comment Sindarov et Gukesh se préparent pour un marathon de 5 heures

L'événement le plus important et le plus attendu de l'histoire des échecs en Ouzbékistan approche à grands pas. Lors du match pour le championnat du monde, qui se déroulera à Genève, en Suisse, notre compatriote, vainqueur du tournoi des candidats Javohir Sindarov affrontera le champion du monde en titre indien Gukesh Dommarajudevant l'échiquier.

La Fédération Internationale des Échecs (FIDE) a approuvé le règlement officiel et le contrôle du temps pour cet affrontement historique. Le format présenté se distingue comme l'un des plus complexes et exigeants physiquement du jeu d'échecs classique.

Chaque partie durera plus de 5 heures : quel est le contrôle du temps ?

Selon les règles du tournoi, la répartition du temps suivante a été introduite pour permettre aux grands maîtres de réfléchir longuement et profondément à chaque coup :

Pour les 40 premiers coups : Chaque joueur dispose de 120 minutes (2 heures) de temps alloué ;

À partir du 41e coup : Pour le reste de la partie, les participants reçoivent 30 minutes supplémentaires ;

Secondes additionnelles : À partir du 41e coup, pour chaque coup effectué, 30 secondes sont ajoutées.

Ce contrôle du temps est l'un des formats les plus longs du jeu d'échecs classique. Par conséquent, une seule partie peut durer jusqu'à 5-6 heures, exigeant des sportifs non seulement une intelligence supérieure, mais aussi une grande endurance psychologique et physique.

Indicateurs clés du match pour la couronne

Tous les détails importants du match pour le championnat du monde sont résumés dans le tableau suivant :

Indicateur Norme établie / Détail Date du tournoi Du 24 novembre au 12 décembre Ville et lieu hôtes Genève (Suisse), Fondation Martin Bodmer Nombre de parties 14 parties classiques Résultat nécessaire pour la victoire Le premier à atteindre 7,5 points remporte le titre En cas d'égalité 7:7 Le vainqueur sera déterminé par un départage (échecs rapides) Dotation totale 2,5 millions de dollars américains

L'intrigue d'un duel sans merci

À l'issue des 14 parties classiques, le grand maître qui atteint le premier 7,5 points deviendra le nouveau détenteur de la couronne mondiale. Si les parties principales se terminent par une égalité (7:7), le titre sera décidé lors des matchs de départage (rapide et blitz).

Javohir Sindarov, 20 ans, originaire d'Ouzbékistan, se prépare à démontrer la haute maîtrise de notre école nationale d'échecs face à l'un des plus grands grands maîtres de sa génération.