Un Britannique de 54 ans stupéfie le monde en traversant deux océans à la rame en 327 jours

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Un Britannique de 54 ans stupéfie le monde en traversant deux océans à la rame en 327 jours

Dave Bell, un Britannique de 54 ans, a traversé seul les océans Pacifique et Indien à bord d'un bateau à rames, parcourant près de 29 000 kilomètres. Son long périple a débuté au Pérou et s'est achevé au Kenya après 327 jours.

Durant son voyage, Bell a ramé en moyenne 12 heures par jour. Il a fait face à plusieurs problèmes techniques, notamment le gouvernail de son bateau qui s'est brisé trois fois, l'obligeant à effectuer des réparations en pleine mer. À une reprise, son embarcation a failli chavirer.

À son arrivée sur la terre ferme, Bell a eu du mal à marcher seul après avoir passé autant de temps en mer et a eu besoin d'assistance.

Le voyageur britannique attend désormais la validation officielle de son record pour la plus longue distance parcourue à la rame sans assistance extérieure.

Dave BellBateau à ramesOcéan PacifiqueOcéan IndienRecord
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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