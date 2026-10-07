Un Britannique de 54 ans stupéfie le monde en traversant deux océans à la rame en 327 jours

Dave Bell, un Britannique de 54 ans, a traversé seul les océans Pacifique et Indien à bord d'un bateau à rames, parcourant près de 29 000 kilomètres. Son long périple a débuté au Pérou et s'est achevé au Kenya après 327 jours.

Durant son voyage, Bell a ramé en moyenne 12 heures par jour. Il a fait face à plusieurs problèmes techniques, notamment le gouvernail de son bateau qui s'est brisé trois fois, l'obligeant à effectuer des réparations en pleine mer. À une reprise, son embarcation a failli chavirer.

À son arrivée sur la terre ferme, Bell a eu du mal à marcher seul après avoir passé autant de temps en mer et a eu besoin d'assistance.

Le voyageur britannique attend désormais la validation officielle de son record pour la plus longue distance parcourue à la rame sans assistance extérieure.