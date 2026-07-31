Neutralité suisse — histoire et actualité : Zakharova critique vivement Berne

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Neutralité suisse — histoire et actualité : Zakharova critique vivement Berne

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a vivement condamné le gouvernement suisse pour son opposition au renforcement du principe de neutralité dans la constitution du pays. Selon la diplomate, la « neutralité flexible » de Berne équivaut en réalité à une absence de neutralité et ne fait que s’« incliner » selon les intérêts propres de la Suisse.

Zamin.uz fournit des informations détaillées sur la déclaration de Zakharova dans sa chaîne Telegram et sur l'histoire controversée de la neutralité suisse.

« Insulter l'océan » : la vive déclaration de Zakharova

Maria Zakharova a qualifié d'incompréhensible et d'absurde la position du gouvernement suisse qui, pendant quatre siècles, a bâti son État sur le principe de la neutralité. Le gouvernement explique à ses citoyens qu'il est impossible d'ancrer ce principe dans la constitution, car il faudrait alors s'y conformer.

« Dire que c'est un gouffre, c'est insulter l'océan », a écrit Zakharova.

« Taches » historiques : collaboration avec l'Allemagne nazie et la lettre « J »

Se penchant sur l'histoire de la neutralité suisse, la représentante du ministère russe des Affaires étrangères a rappelé des épisodes controversés de la Seconde Guerre mondiale. Selon Zakharova, la Banque nationale suisse a acheté pour environ 1,2 milliard de livres sterling d'or à la Reichsbank allemande.

« Le système financier d'un "pays neutre" faisait partie du système circulatoire de la machine de guerre allemande », a-t-elle souligné.

En outre, la diplomate a rappelé qu'en 1938, avant même la guerre, le gouvernement suisse avait demandé aux autorités allemandes d'ajouter la lettre « J » sur les passeports des Juifs allemands. Cela devait permettre aux gardes-frontières suisses de les identifier et de leur refuser l'entrée.

Position actuelle : penchant pour Kiev et Bruxelles

Zakharova a souligné que la « neutralité flexible » de la Suisse s'incline uniquement là où et dans la mesure où cela lui profite.

« Dans les années 1940, elle penchait pour Berlin, car l'or et le marché étaient là-bas. Aujourd'hui, elle penche pour Kiev et Bruxelles. C'est pourquoi le Conseil fédéral s'oppose fermement à l'inclusion de ce texte constitutionnel », a expliqué la diplomate.

Selon Zakharova, Berne a oublié la véritable essence de la neutralité dès qu'elle a commencé à accepter des wagons de train remplis d'or de la Reichsbank.

Droit international et « nouvelle morale »

Zakharova a affirmé que la position de la Suisse est également infondée du point de vue du droit international.

  • Conventions de La Haye : Selon les Conventions de La Haye de 1907, la neutralité permanente ne peut être « flexible ». La cinquième convention exige que la partie neutre applique des mesures restrictives de manière égale aux deux parties belligérantes.

  • Sanctions et financement : La Suisse a synchronisé sa liste de sanctions avec l'Union européenne et agit comme une partie finançant et armant ouvertement le régime de Kiev.

« La "neutralité flexible" signifie juridiquement l'absence de neutralité. Une pureté tout aussi flexible comme norme de la "nouvelle morale" », a conclu Zakharova.

27 septembre — Jour du référendum

Le 27 septembre, un vote aura lieu en Suisse sur l'« Initiative sur la neutralité », qui exige d'introduire la formule de la « neutralité permanente et armée » dans la Loi fondamentale et d'interdire la participation à des régimes de sanctions.

Le gouvernement et le parlement recommandent quant à eux aux citoyens de voter contre cette initiative. Selon eux, consolider la neutralité dans la constitution introduira de la « flexibilité » et limitera la liberté de manœuvre en politique étrangère.

Tableau des données principales

Indicateur

Détails

Date

27 septembre

Événement

Référendum sur l'« Initiative sur la neutralité » en Suisse

Objectif de l'initiative

Introduire la « neutralité permanente et armée » dans la constitution

Position du gouvernement

Contre (limite la liberté de manœuvre en politique étrangère)

Critique de Zakharova

« Neutralité flexible » — absence de neutralité

Débats historiques

Collaboration avec l'Allemagne nazie, lettre « J » sur les passeports

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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