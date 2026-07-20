Rooney a tenu sa promesse : il a ramé « à la viking » sur l'Hudson

«Manchester United» et l'ancien attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre, Wayne Rooney, a tenu sa promesse après avoir perdu un pari concernant Erling Haaland. Sur le fleuve Hudson à New York, il est monté dans un bateau et a reproduit le mouvement de « rame viking » popularisé par les supporters norvégiens.

Cependant, cela n'a pas été facile : l'ancien footballeur a plaisanté en disant qu'il s'était même blessé à la jambe pendant l'exercice.

Comment le pari a-t-il commencé ?

Pendant la Coupe du monde, Rooney avait exprimé son scepticisme quant à la qualification de la Norvège pour les quarts de finale, promettant de ramer sur la rivière Mersey si cela arrivait. Erling Haaland, se souvenant des propos de l'ancien joueur, a exigé qu'il tienne sa promesse.

Pour information : la condition ne concernait pas seulement la victoire de la Norvège sur le Brésil, mais bien la qualification de l'équipe pour les quarts de finale.

La Norvège a battu le Brésil 2-1 en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Haaland a marqué les deux buts, menant son pays en quarts de finale du mondial pour la première fois de l'histoire.

L'Hudson choisi à la place de la Mersey

Rooney avait initialement déclaré qu'il tiendrait sa promesse sur la rivière Mersey en Angleterre. Cependant, comme il se trouvait à New York pour la finale de la Coupe du monde, le défi a été organisé sur l'Hudson.

Il était accompagné des experts de la BBC, Micah Richards et Joe Hart. Richards a battu le tambour et crié au mégaphone pour créer une ambiance « viking », tandis que Rooney ramait dans le bateau.

Pendant l'effort, l'ancien attaquant a plaisanté :

« Je crois que je me suis étiré un muscle de la cuisse », a-t-il déclaré.

Malgré cela, il a terminé le défi jusqu'au bout et a même envoyé un message vidéo spécial à Haaland.

Comment la « rame viking » est-elle devenue populaire ?

Le mouvement de « rame viking » des supporters norvégiens est devenu l'un des flashmobs les plus populaires de la Coupe du monde 2026. Les participants s'assoient en rang sur le sol ou dans les tribunes et miment ensemble le geste de ramer, comme s'ils dirigeaient un navire viking.

Les joueurs norvégiens ont répété ce geste sur le terrain avec les supporters après leur victoire 3-2 contre le Sénégal, synonyme de qualification pour les phases finales. Plus tard, le flashmob a même atteint Times Square à New York.

Où s'est arrêté le parcours de la Norvège ?

La Norvège a affronté l'Angleterre lors d'un quart de finale historique. Dans un match où le score est resté nul pendant le temps réglementaire, Jude Bellingham a marqué le but de la victoire en prolongation, offrant aux Anglais un résultat de 2-1.

Malgré la défaite, l'équipe norvégienne a été accueillie comme des héros dans son pays. Plus de 100 000 supporters se sont rassemblés lors des événements à Oslo et l'équipe a une fois de plus organisé une cérémonie de « rame viking » massive.

La Norvège n'a pas remporté la coupe, mais a réussi à faire ramer Rooney. C'est ça le football : parfois, les comptes ne se règlent pas sur le tableau d'affichage, mais au milieu d'une rivière.