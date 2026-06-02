Des changements détectés dans le noyau interne de la Terre — étude

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Des changements détectés dans le noyau interne de la Terre — étude

Des scientifiques ont détecté des changements inhabituels dans les flux de fer liquide du noyau externe de la Terre. Selon l'étude, certains courants sous l'océan Pacifique ont changé de direction de manière inattendue, commençant à couler vers l'est, à l'encontre du mouvement général vers l'ouest.

Selon une étude publiée dans le "Journal of Studies of Earth", le noyau externe est constitué d'une couche de fer liquide qui façonne le champ magnétique de la planète. Ce champ magnétique protège la Terre des radiations cosmiques et est essentiel au maintien de l'atmosphère.

Les experts notent que des changements inhabituels dans les courants sous l'océan Pacifique ont été observés vers 2010. Après 2012, un fort courant vers l'est s'est formé dans cette zone et son activité a augmenté jusqu'en 2020.

Les scientifiques soulignent que ce phénomène n'est pas un vortex local, mais un processus majeur couvrant environ 5 % de la surface du noyau externe. Les causes de son origine n'ont pas encore été déterminées.

Les chercheurs indiquent que d'autres changements inhabituels ont également été enregistrés dans les couches internes de la Terre au cours de cette période. Il s'agit notamment de variations périodiques de la durée du jour et de certains déplacements dans le mouvement du noyau interne.

Les experts soulignent que ces processus ne présentent pas de danger direct pour l'homme. Cependant, l'étude des changements dynamiques dans le noyau terrestre est importante pour prédire les changements du champ magnétique et de la météorologie spatiale.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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