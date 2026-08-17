Le rapprochement entre des États frappés par de lourdes sanctions occidentales sur la scène internationale entre dans une nouvelle phase. La Biélorussie et l’Iran se préparent à signer un accord historique de partenariat stratégique global afin de renforcer officiellement leurs relations bilatérales.

Cette annonce a été faite par le président de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale de Biélorussie, Igor Sergueïenko, lors d’une rencontre officielle avec l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d’Iran, Alireza Sanoï (Alireza Sanayi).

2027–2031 : partenariat global et « feuille de route »

Au cours de la rencontre, les documents stratégiques définissant les axes de coopération entre les deux pays pour les prochaines années ont été examinés :

« La Biélorussie et l’Iran se préparent activement à signer un accord de partenariat stratégique global pour 2027–2031 ainsi qu’une nouvelle “feuille de route” pour une coopération tous azimuts entre nos pays », a souligné Igor Sergueïenko.

Le président a également indiqué que les députés biélorusses participaient activement, en utilisant efficacement les mécanismes diplomatiques, à l’élaboration et à la finalisation de cet important ensemble de documents.

Les restrictions occidentales et le virage de Minsk vers le « Sud global »

Ce rapprochement revêt une importance particulière dans le contexte des évolutions géopolitiques :

Alliance contre les sanctions : Les deux pays vivent sous de lourdes restrictions économiques et politiques imposées par les États occidentaux ;

À la recherche de nouveaux marchés : Sous la pression des sanctions, Minsk revoit activement son orientation économique extérieure et développe rapidement ses relations avec des partenaires d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine.

Le partenariat stratégique de cinq ans entre Téhéran et Minsk devrait porter l’intégration dans les domaines commercial, économique, industriel, logistique et sécuritaire à un nouveau niveau.

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