La Biélorussie et l’Iran s’apprêtent à signer un accord stratégique pour 2027–2031

·7·Monde
La Biélorussie et l’Iran s’apprêtent à signer un accord stratégique pour 2027–2031

Le rapprochement entre des États frappés par de lourdes sanctions occidentales sur la scène internationale entre dans une nouvelle phase. La Biélorussie et l’Iran se préparent à signer un accord historique de partenariat stratégique global afin de renforcer officiellement leurs relations bilatérales.

Cette annonce a été faite par le président de la Chambre des représentants de l’Assemblée nationale de Biélorussie, Igor Sergueïenko, lors d’une rencontre officielle avec l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d’Iran, Alireza Sanoï (Alireza Sanayi).

2027–2031 : partenariat global et « feuille de route »

Au cours de la rencontre, les documents stratégiques définissant les axes de coopération entre les deux pays pour les prochaines années ont été examinés :

« La Biélorussie et l’Iran se préparent activement à signer un accord de partenariat stratégique global pour 2027–2031 ainsi qu’une nouvelle “feuille de route” pour une coopération tous azimuts entre nos pays », a souligné Igor Sergueïenko.

Le président a également indiqué que les députés biélorusses participaient activement, en utilisant efficacement les mécanismes diplomatiques, à l’élaboration et à la finalisation de cet important ensemble de documents.

Les restrictions occidentales et le virage de Minsk vers le « Sud global »

Ce rapprochement revêt une importance particulière dans le contexte des évolutions géopolitiques :

  • Alliance contre les sanctions : Les deux pays vivent sous de lourdes restrictions économiques et politiques imposées par les États occidentaux ;

  • À la recherche de nouveaux marchés : Sous la pression des sanctions, Minsk revoit activement son orientation économique extérieure et développe rapidement ses relations avec des partenaires d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine.

Le partenariat stratégique de cinq ans entre Téhéran et Minsk devrait porter l’intégration dans les domaines commercial, économique, industriel, logistique et sécuritaire à un nouveau niveau.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un immense ascenseur de 288 mètres construit en ChineUn immense ascenseur de 288 mètres construit en ChineAujourd'hui, 14:30« D’abord, prions » : la vidéo d’une femme qui a élevé 20 chiots a stupéfié les internautes !« D’abord, prions » : la vidéo d’une femme qui a élevé 20 chiots a stupéfié les internautes !Aujourd'hui, 14:22Un yacht de 9 millions d’euros a couléUn yacht de 9 millions d’euros a couléAujourd'hui, 14:02Combats intenses : les talibans perdent-ils le contrôle du Badakhchan ?Combats intenses : les talibans perdent-ils le contrôle du Badakhchan ?Aujourd'hui, 13:50«Naftogaz» révèle les conséquences des attaques de missiles et de drones«Naftogaz» révèle les conséquences des attaques de missiles et de dronesAujourd'hui, 13:28Une influence puissante : quel est le « rôle caché » d’Olena Zelenska au sein du pouvoir ukrainien ?Une influence puissante : quel est le « rôle caché » d’Olena Zelenska au sein du pouvoir ukrainien ?Aujourd'hui, 13:17
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes