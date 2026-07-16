Le géant pétrolier et gazier britannique BP a décidé de fermer sa branche de capital-risque d'entreprise, forte de vingt ans d'histoire. L'entreprise a annoncé la vente de la plupart des actifs de son portefeuille, signalant que cet acteur majeur du marché de l'énergie s'éloigne des énergies renouvelables et des technologies climatiques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon Axios et d'autres publications influentes, BP vend plus de 10 entreprises de son portefeuille de capital-risque à la société d'investissement privée scandinave Verdane. Cette décision est la suite logique de la stratégie annoncée par l'entreprise plus tôt cette année, visant à abandonner les projets d'énergie propre pour se concentrer à nouveau sur les sources de combustibles fossiles traditionnelles.

Abandon des technologies vertes

La division BP Ventures a été créée en 2007 et a investi dans de nombreux secteurs liés à la transition énergétique au cours de la période écoulée. Parmi eux, on trouve les domaines suivants :

Technologies de l'hydrogène vert ;

Véhicules électriques (e-mobility) ;

Transports autonomes ;

Énergie géothermique et sources renouvelables.

Dans un communiqué officiel, l'entreprise a déclaré qu'elle ne conserverait qu'un très petit nombre d'investissements susceptibles de créer de la valeur pour ses activités principales. Cependant, les startups qui resteront au sein de BP n'ont pas été divulguées. Le sort des employés de la division reste également incertain, les experts prévoyant des licenciements massifs.

Résultats financiers et avenir

Selon les analystes, les activités de BP Ventures n'ont pas donné les résultats financiers escomptés. Selon les données, la valeur totale du portefeuille est d'environ 1,2 milliard de dollars, ce qui équivaut au montant total des investissements réalisés sur près de 20 ans. En d'autres termes, la division n'a pas généré de bénéfices significatifs à long terme.

Cette transaction devrait être finalisée d'ici le deuxième trimestre 2027. Cet événement a une fois de plus mis en évidence le fossé entre les promesses des grandes compagnies pétrolières concernant la transition vers une « économie verte » et leurs capacités réelles sur le marché mondial de l'énergie. Pour des pays comme l'Ouzbékistan, où des réformes énergétiques sont en cours, un tel retrait stratégique de grandes entreprises témoigne d'un changement dans la conjoncture du marché.

BP devrait désormais se concentrer sur des projets d'extraction de pétrole et de gaz à forte rentabilité. Cette décision sera certainement accueillie avec critique par la communauté internationale et les organisations écologiques qui luttent contre le changement climatique.