Une opération complexe réalisée sur un fœtus

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Une opération complexe réalisée sur un fœtus

En Chine, des médecins ont réussi à éliminer une tumeur de 5 centimètres dans le poumon d'un fœtus encore in utero à l'aide d'une aiguille spéciale. Cette intervention a permis de sauver la vie du bébé, selon le South China Morning Post.

Il est précisé qu'une équipe médicale composée de médecins de Shenzhen et de Hong Kong a décidé d'opérer après qu'une malformation du tissu pulmonaire, appelée CPAM, a été détectée chez un fœtus de 22 semaines, porté par une femme de 40 ans.

Lors des examens, il est apparu que la tumeur occupait presque entièrement la cage thoracique droite du fœtus, exerçant une forte pression sur le cœur et les poumons. De plus, du liquide s'était accumulé dans la cavité abdominale du fœtus.

Habituellement, dans de tels cas, les médecins drainent le liquide ou bloquent le vaisseau sanguin principal alimentant la tumeur. Cependant, ici, la tumeur était composée de nombreux petits kystes sans vaisseau central, rendant les méthodes classiques inefficaces.

L'équipe médicale a alors opté pour une technique plus complexe. Sous contrôle échographique haute résolution en temps réel, une aiguille d'ablation spéciale a été insérée à travers l'abdomen de la mère, la paroi utérine et la cage thoracique du fœtus jusqu'au centre de la tumeur.

Grâce à cette aiguille, une technologie micro-ondes a été activée pour détruire le tissu tumoral par une chaleur intense de l'intérieur. Le processus de chauffage actif n'a duré que deux minutes, sous une surveillance étroite pour éviter d'endommager les organes sains.

Trois jours seulement après l'opération, les examens ont montré que la taille de la tumeur avait considérablement diminué et que le liquide accumulé dans l'abdomen du fœtus avait disparu.

La grossesse s'est poursuivie avec succès. À 37 semaines, le bébé est né par césarienne avec un poids de 2,9 kilogrammes et a obtenu un score d'Apgar parfait de 10.

À l'âge de quatre mois, le bébé se portait bien, sans aucun symptôme de maladie, et aucune intervention chirurgicale supplémentaire n'a été nécessaire.

Les médecins soulignent que cette opération réussie constitue une avancée majeure dans la médecine fœtale et pourrait marquer une nouvelle étape dans ce domaine.

Médecine ChinoiseChirurgie FœtaleCPAMAblation Micro-ondesSanté
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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