Des médecins ont opéré un bébé in utero

·3·Monde
Des médecins ont opéré un bébé in utero

Aux États-Unis, des médecins ont réalisé l'une des interventions chirurgicales les plus complexes de l'histoire de la médecine. Ils ont opéré un bébé encore dans le ventre de sa mère pour corriger une malformation congénitale mettant sa vie en danger. C'est ce qu'a rapporté BBC .

Il est indiqué que la future maman, Maisie Savage, a subi une intervention chirurgicale à Houston, aux États-Unis, à la 26e semaine de sa grossesse. Actuellement, son fils Theo est âgé de cinq mois et se développe sainement.

Pendant la grossesse, les médecins ont diagnostiqué chez l'enfant une gastrochisis . Il s'agit d'une malformation congénitale rare où, en raison d'un développement incomplet de la paroi abdominale, les intestins se développent à l'extérieur du corps. Selon lesexperts, si une telle affection n'est pas traitée, elle peut représenter un grave danger pour la vie du nouveau-né.

En utilisant une méthode laparoscopique et en ouvrant partiellement l'utérus de la mère, les chirurgiens ont délicatement replacé les intestins du bébé dans la cavité abdominale. Theo est devenu le troisième bébé au monde à bénéficier de cette méthode innovante.

Un couple assis sur un canapé avec un bébé endormi dans les bras.

Maisie et son conjoint, Josh French, ont raconté qu'ils avaient été profondément choqués lorsqu'ils avaient appris pour la première fois la malformation de leur enfant. Les médecins britanniques les avaient préparés à un processus de traitement lourd après la naissance. Par la suite, après la découverte d'une gastrochisis complexe, la famille a été orientée vers un centre médical à Houston où se déroulait un essai clinique spécial.

Le processus de préparation à l'intervention s'est également déroulé en plusieurs étapes. Tout d'abord, Maisie a reçu une injection spéciale de botox à l'hôpital universitaire de Louvain, en Belgique. Cette méthode a aidé à détendre les muscles de la paroi abdominale pendant la chirurgie. Ensuite, elle s'est rendue au Texas et une opération complexe a été réalisée en novembre 2025.

« La convalescence n'a pas été facile. Mais cela valait la peine pour la vie de mon enfant », confie Maisie en partageant ses souvenirs d'après-opération.

Une fois la chirurgie menée à bien, Theo est né par voie basse en février 2026. Actuellement, il grandit en bonne santé.

Selon les spécialistes, cette intervention constitue l'une des avancées majeures dans le domaine du traitement des malformations congénitales avant la naissance, et pourrait élargir les perspectives de sauver la vie de milliers de bébés à l'avenir.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une chanteuse qui se prend pour un cheval fascine des millions de personnesUne chanteuse qui se prend pour un cheval fascine des millions de personnesAujourd'hui, 14:16Un requin goblin terrifiant et jamais vu de 125 millions d'années a été filméUn requin goblin terrifiant et jamais vu de 125 millions d'années a été filméAujourd'hui, 14:10Un navire du Troisième Reich vieux de 80 ans refait surface dans le DanubeUn navire du Troisième Reich vieux de 80 ans refait surface dans le DanubeAujourd'hui, 12:32Collision de deux hélicoptères lors d'une lutte contre les incendies en GrèceCollision de deux hélicoptères lors d'une lutte contre les incendies en GrèceAujourd'hui, 12:04Meurtre à l'école : Un adolescent de 14 ans risque 40 ans de prisonMeurtre à l'école : Un adolescent de 14 ans risque 40 ans de prisonAujourd'hui, 11:55Un jeune footballeur de 15 ans tué par balle pendant un match au BrésilUn jeune footballeur de 15 ans tué par balle pendant un match au BrésilAujourd'hui, 11:44
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital