Des médecins ont opéré un bébé in utero

Aux États-Unis, des médecins ont réalisé l'une des interventions chirurgicales les plus complexes de l'histoire de la médecine. Ils ont opéré un bébé encore dans le ventre de sa mère pour corriger une malformation congénitale mettant sa vie en danger. C'est ce qu'a rapporté BBC .

Il est indiqué que la future maman, Maisie Savage, a subi une intervention chirurgicale à Houston, aux États-Unis, à la 26e semaine de sa grossesse. Actuellement, son fils Theo est âgé de cinq mois et se développe sainement.

Pendant la grossesse, les médecins ont diagnostiqué chez l'enfant une gastrochisis . Il s'agit d'une malformation congénitale rare où, en raison d'un développement incomplet de la paroi abdominale, les intestins se développent à l'extérieur du corps. Selon lesexperts, si une telle affection n'est pas traitée, elle peut représenter un grave danger pour la vie du nouveau-né.

En utilisant une méthode laparoscopique et en ouvrant partiellement l'utérus de la mère, les chirurgiens ont délicatement replacé les intestins du bébé dans la cavité abdominale. Theo est devenu le troisième bébé au monde à bénéficier de cette méthode innovante.

Maisie et son conjoint, Josh French, ont raconté qu'ils avaient été profondément choqués lorsqu'ils avaient appris pour la première fois la malformation de leur enfant. Les médecins britanniques les avaient préparés à un processus de traitement lourd après la naissance. Par la suite, après la découverte d'une gastrochisis complexe, la famille a été orientée vers un centre médical à Houston où se déroulait un essai clinique spécial.

Le processus de préparation à l'intervention s'est également déroulé en plusieurs étapes. Tout d'abord, Maisie a reçu une injection spéciale de botox à l'hôpital universitaire de Louvain, en Belgique. Cette méthode a aidé à détendre les muscles de la paroi abdominale pendant la chirurgie. Ensuite, elle s'est rendue au Texas et une opération complexe a été réalisée en novembre 2025.

« La convalescence n'a pas été facile. Mais cela valait la peine pour la vie de mon enfant », confie Maisie en partageant ses souvenirs d'après-opération.

Une fois la chirurgie menée à bien, Theo est né par voie basse en février 2026. Actuellement, il grandit en bonne santé.

Selon les spécialistes, cette intervention constitue l'une des avancées majeures dans le domaine du traitement des malformations congénitales avant la naissance, et pourrait élargir les perspectives de sauver la vie de milliers de bébés à l'avenir.