Aux États-Unis, un père accouche lui-même son bébé avant l'arrivée des médecins (vidéo)

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Aux États-Unis, un père accouche lui-même son bébé avant l'arrivée des médecins (vidéo)

Une vidéo montrant un accouchement dans un hôpital aux États-Unis est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit le bébé arriver plus vite que prévu et le père l'accueillir de ses propres mains.

Dans la vidéo, la situation change de manière inattendue car le travail de la femme s'accélère. Alors que le personnel médical se prépare, la tête du bébé commence à apparaître. Le père s'adapte rapidement à la situation et accueille sa petite fille avec précaution.

Les images montrent l'homme serrant le bébé contre lui. Cette scène a attiré l'attention des internautes et suscité de nombreuses réactions chaleureuses.

La mère de l'enfant a laissé un commentaire sur les réseaux sociaux pour remercier l'infirmière. Elle a expliqué que tout est allé si vite que son mari a dû intervenir spontanément. Il a également été précisé que la mère et l'enfant se portent bien.

Le bébé a été prénommé Celine.

AccouchementRéseaux SociauxCelineÉtats-UnisVidéo
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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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