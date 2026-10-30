Aux États-Unis, un chirurgien opère un patient à 56 kilomètres de distance grâce à un robot

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Aux États-Unis, un chirurgien opère un patient à 56 kilomètres de distance grâce à un robot

Une opération inhabituelle démontrant les capacités des nouvelles technologies médicales a été réalisée aux États-Unis. Un chirurgien, situé à 56 kilomètres du patient, a opéré avec succès une personne atteinte d'un cancer à l'aide d'un système robotisé. ABC News a rapporté l'information.

L'événement a eu lieu en Floride. Le patient de 66 ans se trouvait à l'hôpital AdventHealth de Minneola. Le chirurgien Vipul Patel a dirigé l'opération depuis le centre médical AdventHealth Celebration, situé à environ 56 kilomètres de là.

Grâce au système de chirurgie robotisée, il a manipulé des instruments spéciaux à distance et a procédé à l'ablation de la prostate du patient. Parallèlement, un autre chirurgien qualifié était présent aux côtés du patient pendant l'intervention.

L'opération s'est terminée avec succès et l'état du patient s'est stabilisé.

Le chirurgien Vipul Patel a souligné que de telles technologies pourraient, à l'avenir, permettre aux populations vivant loin des grands centres médicaux d'accéder à des services chirurgicaux complexes.

Selon les experts, la chirurgie robotisée à distance pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine médical.

Chirurgie RobotiséeVipul PatelAdventHealthTéléchirurgieÉtats-Unis
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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