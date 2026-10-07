Pourquoi la reine Mette-Marit de Norvège a-t-elle été écartée des événements officiels ?

La famille royale norvégienne, l'une des plus anciennes dynasties d'Europe, termine sa période de deuil et entame une nouvelle ère. Le service de presse du palais a annoncé que le monarque et les membres de sa famille se préparaient à reprendre leurs engagements publics. Cependant, la nouvelle reine Mette-Marit ne participera à aucune cérémonie ou événement public jusqu'à l'été prochain pour des raisons médicales graves.

Il a été rapporté que cette restriction est liée à un long processus de rétablissement après une opération chirurgicale complexe réalisée en juin : une transplantation pulmonaire.

Haakon VIII commence par les problèmes intérieurs

Le deuil officiel déclaré suite au décès de l'ancien souverain prendra fin le 9 octobre :

Priorité aux rencontres nationales : Le nouveau détenteur du trône, le roi âgé de 53 ans Haakon VIII prévoit d'organiser prochainement une série de rencontres dans le pays, notamment pour dialoguer directement avec les différentes couches de la société et les citoyens ordinaires ;

Voyages à l'étranger suspendus : Selon le communiqué du palais, aucune visite officielle à l'étranger ni voyage d'État n'est prévu pour la saison automne-hiver ; le nouveau monarque concentrera toute son attention sur les affaires intérieures ;

Santé de la reine : Mette-Marit poursuivra son programme de rééducation sous surveillance médicale et, selon les premières conclusions, sera dispensée des événements protocolaires jusqu'à l'été prochain.

La jeune héritière retourne en Australie, tandis que la reine douairière reste active

Les autres membres de la famille royale poursuivront leurs activités comme suit :

Études d'Ingrid Alexandra : La prochaine héritière du trône, la princesse héritière Ingrid Alexandra, âgée de 22 ans, partira pour l'Australie en février. Elle poursuivra ses études en relations internationales et en économie politique à l'Université de Sydney ;

Soutien de la reine douairière : Sonja, l'épouse du défunt Harald V, continuera de participer aux cérémonies officielles et aux rencontres protocolaires du palais pour soutenir son fils.

Lourdes pertes pour la monarchie

La Norvège a traversé deux deuils majeurs ces derniers mois :

Adieu au plus vieux souverain : Le 28 août, le roi Harald V, considéré comme le monarque régnant le plus âgé au monde, est décédé à l'âge de 89 ans ;

Second choc : Deux jours seulement après les funérailles du roi, sa sœur de 94 ans, la princesse Astrid Maud Ingeborg, est également décédée.

Avec la fin du deuil, la famille royale norvégienne entame une nouvelle phase de gouvernance sous la direction de Haakon VIII, l'attention publique se concentrant sur le rétablissement de la nouvelle reine après son opération complexe.