Le vol d'un bijou historique de grande valeur à Vienne, la capitale autrichienne, a suscité un vif émoi. Un collier unique ayant appartenu à l'ancienne reine d'Égypte Nazli Sabri, exposé au Musée des arts appliqués, a été dérobé en plein jour, alors que le musée était ouvert aux visiteurs.

L'incident s'est produit le 27 août vers 14h00. Selon les premières informations, deux individus inconnus sont entrés dans le musée après avoir acheté des billets, comme de simples visiteurs.

Ils se sont dirigés vers la salle consacrée à une maison de joaillerie française. Soudainement, ils ont brisé la vitrine en verre contenant l'objet précieux à l'aide d'un marteau et se sont enfuis avec le collier.

On soupçonne que l'un des criminels était armé. C'est pourquoi les agents de sécurité du musée n'ont pas pu leur opposer de résistance.

Le bijou volé est un véritable chef-d'œuvre artistique. Le collier, fabriqué en platine, est serti de 673 diamants dont le poids total dépasse les 200 carats.

Selon les données historiques, ce bijou unique a été spécialement conçu en 1939 pour la reine Nazli Sabri d'Égypte.

La valeur du collier est à la hauteur de sa rareté. La maison de joaillerie avait acquis cette pièce lors d'une vente aux enchères à New York en 2015 pour 4,3 millions de dollars. sotib olgan.

Actuellement, les forces de l'ordre mènent des recherches pour retrouver le précieux collier et identifier les criminels. L'endroit où se trouve ce bijou d'importance historique reste pour l'instant inconnu.