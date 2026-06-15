Un membre de la famille royale norvégienne condamné pour viol parmi 40 chefs d'accusation

Le fils de la princesse héritière de Norvège a été reconnu coupable de deux viols. Un tribunal d'Oslo l'a condamné à quatre ans de prison le 15 juin, selon la Deutsche Welle.

Marius Borg Høiby, âgé de 29 ans, a plaidé non coupable. Il a le droit de faire appel de la décision du tribunal. Il est le fils de la princesse héritière Mette-Marit, né d'une relation antérieure à son mariage avec le prince héritier Haakon.

Høiby faisait face à un total de 40 chefs d'accusation. La peine maximale pour ces crimes aurait pu atteindre 16 ans de prison. Les accusations de viol concernent des faits impliquant quatre femmes entre 2018 et 2024. Il est précisé que les victimes dormaient ou étaient dans l'incapacité de se défendre au moment des faits.

Le procureur avait requis une peine de sept ans et sept mois de prison. La défense a demandé l'acquittement pour les accusations de viol, arguant qu'il ne devrait recevoir qu'un maximum de 18 mois pour les actes qu'il a reconnus.

L'accusation a décrit Høiby comme quelqu'un qui « pense qu'il a le droit de faire ce qu'il veut ». Le jeune homme de 29 ans a déclaré qu'il « n'a pas l'habitude d'avoir des relations sexuelles avec des femmes endormies ». Il a également accusé les médias de le dépeindre comme une « bête ».

Le tribunal l'a également reconnu coupable de violence domestique envers une ex-petite amie, de menaces et d'infractions au code de la route. Cependant, il a été acquitté de deux autres chefs d'accusation de viol.

Le procès, qui a duré sept semaines, a suscité un grand émoi en Norvège. Les audiences ont également abordé la dépendance de Høiby aux drogues. Des vidéos d'actes sexuels et plus de 800 SMS ont été présentés comme preuves.