La reine de Thaïlande effectue son premier vol en solo à bord d'un avion de chasse Gripen (vidéo)

·8·Monde
La reine de Thaïlande effectue son premier vol en solo à bord d'un avion de chasse Gripen (vidéo)

La reine Suthida de Thaïlande, le 8 octobre, JAS 39C Gripen a effectué son premier vol en solo à bord d'un avion de chasse. Le vol a eu lieu à la base aérienne Wing 7, située dans la province de Surat Thani, dans le sud du pays. Le roi Maha Vajiralongkorn a personnellement assisté à cet événement.

Avant le vol, la reine a vérifié l'état technique de l'appareil, examiné le plan de vol et exécuté le programme d'entraînement prévu. Elle est restée 41 minutes dans les airs et a réussi l'atterrissage. À l'issue du vol, le roi l'a félicitée et lui a remis un bouquet de fleurs ainsi que l'insigne d'or honorifique décerné aux pilotes ayant volé sur Gripen.

Suthida s'était préparée sérieusement à ce vol. En juin et juillet 2026, elle a suivi des formations théoriques et des entraînements aux situations d'urgence, et a effectué 20 séances sur simulateur de vol. Avant son premier vol en solo, elle avait également accumulé plus de 10 heures de vol sur un JAS 39D Gripen biplace.

L'expérience de vol totale de la reine sur divers types d'aéronefs dépasse les 1 188 heures. Elle a également piloté des Boeing 737 et a accompagné le roi en tant que copilote lors de certains voyages officiels.

Cet événement marque une étape importante dans la formation aéronautique de Suthida. Elle est également devenue la première femme pilote en Thaïlande à piloter un avion de chasse Gripen.

SuthidaJAS 39C GripenRoi Maha VajiralongkornBase Aérienne Wing 7Thaïlande
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