Un phoque roulant dans les feuilles d'automne a été vu 10 millions de fois en trois jours (vidéo)

En Pologne, un phoque accueillant l'automne de manière originale est devenu le favori des internautes. La vidéo montrant l'animal se prélassant et roulant parmi les feuilles colorées a rapidement attiré l'attention de millions de personnes.

L'administration du zoo de Borysew a publié sur les réseaux sociaux une vidéo mettant en scène David, un phoque de 26 ans. On peut y voir l'animal marin s'amuser et rouler avec plaisir sur les feuilles d'automne.

Fait intéressant, la vidéo a été visionnée plus de 10 millions de fois en seulement trois jours après sa publication. Le personnel du zoo a déclaré ne pas s'attendre à un tel engouement.

Certains internautes ont douté de l'authenticité des images, supposant qu'elles auraient pu être créées à l'aide de l'intelligence artificielle.

En réponse à ces soupçons, l'administration du zoo a publié une autre vidéo de David. Ils ont ainsi tenté de prouver que les mouvements joyeux du phoque parmi les feuilles d'automne étaient bien réels.

L'activité automnale simple de David a fait sensation sur les réseaux sociaux et a remonté le moral de milliers de personnes.