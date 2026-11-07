Le « match de volley-ball » des poules fait sensation auprès des internautes (vidéo)

Une vidéo montrant des poules se déplaçant comme si elles participaient à un match de volley-ball est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de vives discussions parmi les utilisateurs.

Dans la vidéo, les volailles semblent divisées en deux équipes. Elles courent tour à tour vers le ballon placé au centre, essayant de le frapper avec leur bec. Les mouvements des poules donnent aux spectateurs l'impression d'assister à une véritable compétition sportive.

Les images n'ont pas échappé à l'attention des internautes. Beaucoup ont réagi avec humour, tentant de lier les mouvements des oiseaux aux règles du volley-ball.

Par exemple, un utilisateur a plaisanté : « L'équipe perdante finira en plat de poulet ». Une autre personne a laissé un commentaire ironique : « Mais enfin, un joueur n'a pas le droit de toucher le ballon deux fois ! »

Grâce aux mouvements inhabituels des poules et aux commentaires amusants, la vidéo remonte le moral de nombreux spectateurs sur les réseaux sociaux.