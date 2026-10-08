Une nouvelle espèce de crocodile vieux de 45 millions d'années découverte dans les pierres des pyramides

Des scientifiques ont identifié une nouvelle espèce de crocodile ayant vécu il y a environ 45 millions d'années, après avoir réexaminé des fossiles trouvés dans la couche de calcaire utilisée pour construire le Grand Sphinx et les pyramides de Gizeh en Égypte. Il a été nommé Herugavialis cairensis selon une étude publiée dans la revue « Royal Society Open Science ».

Les restes fossiles de cette nouvelle espèce ont été découverts dans la formation de Mokattam, au nord de l'Égypte. Il y a environ 45 millions d'années, cette région était une mer peu profonde. C'est pourquoi de nombreux restes d'animaux marins anciens, tels que des poissons, des requins et des baleines primitives, y ont été préservés.

Le calcaire de Mokattam a été utilisé plus tard par les anciens Égyptiens pour construire le Grand Sphinx et les pyramides de Gizeh.

L'une des principales découvertes étudiées par les chercheurs est un crâne de crocodile presque complet, trouvé dans les années 1920. Fait intéressant, la pointe de son museau est manquante. Comme cet aspect rappelle le Grand Sphinx dont le nez a disparu, le nouveau genre a été associé au nom de l'une des divinités égyptiennes antiques, Horus, pour lui donner le nom de Herugavialis .

Les restes avaient été initialement classés en 1927 sous le nom de Tomistoma cairense en raison de leur ressemblance avec le faux gavial actuel. Cependant, dans la nouvelle étude, les scientifiques ont réexaminé le fossile à l'aide d'analyses évolutives et de tomodensitométrie, déterminant qu'il n'appartenait pas au genre Tomistoma .

« Herugavialis cairensis est la sixième espèce de gavial ayant vécu dans la mer Méditerranée entre 66 et 23 millions d'années. Il pourrait y avoir d'autres espèces que nous ne connaissons pas encore », a déclaré l'un des auteurs de l'étude, le paléontologue Paul Berk.

Herugavialis possédait un museau long et fin ainsi que des dents acérées adaptées à la pêche. Les scientifiques pensent qu'il se nourrissait des poissons de la région de Mokattam. Ses yeux étaient peut-être légèrement saillants par rapport au crâne, comme ceux du gavial indien actuel, ce qui indique qu'il s'agissait d'un prédateur semi-aquatique.

Aujourd'hui, il ne reste que deux espèces de gavials : le gavial indien vivant dans la péninsule indienne et le faux gavial présent en Asie du Sud-Est. Les restes de gavials anciens ont été trouvés dans des pays comme le Royaume-Uni, la Suède, l'Italie, l'Égypte et le Japon.

Les scientifiques n'excluent pas la possibilité que les pierres constituant le Grand Sphinx et les pyramides de Gizeh contiennent d'autres restes d'animaux anciens. Les fossiles trouvés dans la formation de Mokattam fournissent des informations importantes sur le riche écosystème marin qui existait dans la région de l'Égypte ancienne il y a des millions d'années.

Les experts soulignent que le réexamen, à l'aide de méthodes modernes, d'un fossile découvert il y a près d'un siècle montre l'importance de vérifier à nouveau les anciennes collections des musées.