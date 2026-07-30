Nouveau pôle touristique sur l'Yssyk-Koul : les présidents inaugurent le premier club de golf international

Au bord du lac Yssyk-Koul, un complexe majeur a été inauguré. Plus qu'une simple installation sportive, il pourrait définir une nouvelle orientation pour le tourisme kirghiz. Le président de l'Ouzbékistan Chavkat Mirzioïev Asie centrale a participé, aux côtés des chefs d'État de la région et de l'Azerbaïdjan, à la cérémonie d'inauguration officielle du tout premier club de golf de classe internationale du pays.

Le nouveau club devrait populariser le golf tout en attirant des touristes à haut revenu vers l'Yssyk-Koul et en élargissant le tourisme saisonnier. Toutefois, l'impact réel du projet dépendra de la mesure dans laquelle y seront organisées des compétitions internationales, des services hôteliers et de nouveaux emplois.

Les présidents ont découvert les installations du nouveau complexe

L'événement Chavkat Mirzioïevs'est déroulé dans le cadre de sa visite dans la ville de Tcholpon-Ata. Le dirigeant du Kirghizistan, Sadyr Japarov, ainsi que les chefs d'État des pays d'Asie centrale et d'Azerbaïdjan ont assisté à la cérémonie.

L'infrastructure sportive et touristique moderne créée au sein du complexe a été présentée aux dirigeants. Il a été souligné que le nouvel établissement servira aussi bien aux athlètes professionnels qu'aux visiteurs débutant dans le golf, et pourrait devenir à l'avenir un site pour l'accueil de grandes compétitions.

Les chefs d'État ont félicité Sadyr Japarov et le peuple kirghiz pour l'inauguration de ce nouvel établissement, en leur souhaitant du succès dans les projets visant à accroître le potentiel touristique du pays.

Quelle est l'envergure du projet ?

Selon les informations diffusées précédemment au sujet de la station de golf, le complexe est situé près du village de Kosh-Koul, sur la rive nord de l'Yssyk-Koul.

La superficie totale du projet représente près de 104 hectares. Environ 70 hectares sont réservés à un parcours de golf de 18 trous répondant aux normes internationales. Le terrain est conçu dans le style « links », un format qui implique généralement l'utilisation du relief naturel, du vent et des caractéristiques des espaces ouverts.

Les plans initiaux prévoyaient sur le site :

un terrain de golf professionnel ;

une académie de golf ;

des appartements pour les visiteurs ;

des infrastructures de loisirs et de restauration ;

des services spéciaux pour les membres du club ;

l'aménagement d'infrastructures pour les compétitions et l'entraînement.

Les présentations précédentes du projet indiquaient également la construction prévue de plus de 1 500 appartements pour les visiteurs dans la zone de la station. Cependant, le communiqué officiel concernant l'inauguration n'a pas précisé quelles parties du complexe sont actuellement pleinement opérationnelles.

Pourquoi le golf est-il important pour le tourisme ?

Dans de nombreux pays, le golf n'est pas seulement un sport, mais un produit touristique combinant hôtels, restaurants, transports et services de divertissement.

Un touriste ordinaire peut ne séjourner qu'un ou deux jours dans une région. En revanche, un visiteur venant pour jouer au golf reste souvent plusieurs jours, profitant non seulement du terrain mais aussi de l'hôtel, de la restauration, des transports et d'autres services.

Par conséquent, si le complexe fonctionne à pleine capacité, l'Yssyk-Koul aura la possibilité de :

prolonger la durée des séjours touristiques ;

attirer un public à fort pouvoir d'achat ;

accueillir des compétitions internationales ;

développer l'activité locale de services ;

créer de nouveaux emplois permanents et saisonniers.

Ce projet revêt une importance particulière pour éviter de limiter le tourisme de l'Yssyk-Koul aux seules plages et vacances d'été. Bien que la saison de golf dépende de la météo, elle peut aider à maintenir le flux touristique pendant les mois de printemps et d'automne.

L'inauguration a également une portée politique

La participation simultanée de plusieurs chefs d'État à la cérémonie a conféré au site un statut supérieur à celui d'un simple club sportif local.

Cela démontre, d'une part, la volonté du Kirghizistan de présenter ses grands projets touristiques à l'échelle régionale. D'autre part, cela témoigne des opportunités de coopération entre les pays d'Asie centrale et l'Azerbaïdjan dans le secteur du tourisme.

Si les pays de la région créent des itinéraires touristiques unifiés, un visiteur étranger pourra visiter plusieurs pays au cours d'un seul voyage. La station de golf de l'Yssyk-Koul pourrait bien être l'un de ces itinéraires régionaux combinant nature, sport et détente haut de gamme.

Des questions restent en suspens

Le communiqué officiel ne fournit pas d'informations détaillées sur le coût de construction du complexe, ses investisseurs, le nombre d'employés et le flux touristique annuel attendu.

De plus, les questions suivantes restent ouvertes :

les conditions d'accès et d'adhésion au club ;

le calendrier des compétitions internationales ;

la date d'ouverture des hôtels et des appartements ;

les emplois créés pour la population locale ;

le système d'utilisation des ressources en eau et d'entretien du terrain.

Les terrains de golf nécessitent de vastes espaces et un entretien régulier. Par conséquent, dans une région écologiquement fragile comme l'Yssyk-Koul, la consommation d'eau et l'impact du projet sur la nature restent une question importante pour le public.

Conclusion principale

L'ouverture du premier club de golf de classe internationale au Kirghizistan témoigne de l'émergence d'une nouvelle orientation dans le secteur touristique du pays.

La participation de Chavkat Mirzioïev et d'autres chefs d'État à la cérémonie a rehaussé l'importance régionale du projet. Le complexe devrait servir à populariser le golf, attirer un nouveau type de touristes vers l'Yssyk-Koul et développer le tourisme sportif.

Désormais, le principal suspense est de savoir si ce grand terrain et cette infrastructure moderne pourront se transformer en un véritable flux touristique, en compétitions internationales et en une nouvelle source de revenus pour la population locale.