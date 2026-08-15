De l'or d'une valeur de 9 millions d'euros découvert dans un mur en Belgique

À Dendermonde, en Belgique, des pièces et des lingots d'or d'une valeur estimée à près de 9 millions d'euros ont été découverts dans un mur lors de travaux de construction. VRT NWS a rapporté cette découverte.

La découverte a été faite le 12 août, lors de travaux de démolition dans un bâtiment situé rue Van Langenhovestraat, dans le quartier de Sint-Gillis-Dendermonde. Alors que les ouvriers démolissaient une partie des fondations pour faire passer une canalisation d'égout, des pièces brillantes et des lingots d'or sont apparus entre les briques.

Le trésor a été remarqué en premier par Kobi, un étudiant de 18 ans. Il a d'abord pensé que les pièces découvertes étaient de simples pièces d'un euro. Mais lorsqu'un morceau d'or est apparu parmi elles, les ouvriers ont compris qu'ils avaient découvert quelque chose d'inhabituel.

Selon le responsable du chantier, de nombreuses autres pièces et lingots d'or ont été trouvés alors que les fouilles se poursuivaient. Les ouvriers ont ensuite informé le propriétaire des lieux et la police. L'or découvert est actuellement conservé en lieu sûr sous la surveillance de la police.

Le parquet de Flandre-Orientale mène une enquête afin de déterminer quand et pourquoi ce trésor a été dissimulé entre les murs du bâtiment. Le représentant du propriétaire n'a pas exclu que la dissimulation de l'or puisse être liée à une éventuelle fraude.

Pour l'instant, on ignore qui est le propriétaire légal de cette précieuse découverte et si les ouvriers qui l'ont trouvée recevront une récompense. Ces questions seront tranchées au regard des résultats de l'enquête et de la législation belge.

Le responsable du chantier a déclaré que c'était la première fois en 33 ans de carrière qu'il était confronté à une telle situation.