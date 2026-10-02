Arkadağ, encore un cavalier inégalé : il remporte la course hippique avec le « Dagxon » de son petit-fils (vidéo)

·9·Monde
Arkadağ, encore un cavalier inégalé : il remporte la course hippique avec le « Dagxon » de son petit-fils (vidéo)

Au Turkménistan, les traditions nationales et les sports équestres sont redevenus une célébration éclatante au niveau national ! Le leader national du Turkménistan, président du Conseil du peuple et principal « expert équestre » et « cavalier émérite » du pays, Arkadağ Gurbanguly Berdimuhamedov, a participé à la course hippique et a remporté la victoire absolue. Le luxueux grand prix offert par le président Serdar Berdimuhamedov — Range Rover Sport a trouvé son propriétaire de manière inattendue. Alors, avec quel cheval Arkadağ a-t-il franchi la ligne d'arrivée en premier et à qui le précieux tout-terrain a-t-il été offert ?

Le « Dagxon » du petit-fils et la victoire d'Arkadağ

Le cavalier en chef du pays n'a laissé aucune chance à ses rivaux cette fois encore :

  • Tradition familiale : Gurbanguly Berdimuhamedov a concouru avec un pur-sang nommé « Dagxon » soigné par son petit-fils, le jeune cavalier Kerimguly Berdimuhamedov ;

  • Première place absolue : Le cavalier émérite a parcouru la distance avec une grande maîtrise, a franchi la ligne d'arrivée en premier et a remporté la médaille d'or ;

  • Grand prix royal : À la fin de la course, le président du Turkménistan, Serdar Berdimuhamedov, a personnellement remis les clés du luxueux Range Rover Sport au cavalier vainqueur.

Le luxueux tout-terrain prend la direction d'une unité militaire

« Arkadağ Gurbanguly Berdimuhamedov a fait don du précieux Range Rover Sport remporté pour la victoire au ministère de la Défense du pays, plus précisément à l'unité militaire où son petit-fils, le sergent Kerimguly Berdimuhamedov, effectue son service militaire. »

Ainsi, la voiture de luxe gagnée lors de la course a été directement affectée aux besoins des militaires et de la défense.

Détails de la course et des récompenses (Tableau)

Indicateur / Facteur

Détails et statut officiel

Cavalier vainqueur

Gurbanguly Berdimuhamedov (Arkadağ, leader national, président du Conseil du peuple)

Cheval de compétition

« Dagxon » (soigneur : son petit-fils Kerimguly Berdimuhamedov)

Place obtenue

1ère place (Champion absolu)

Récompense remise

Range Rover Sport voiture (par le président Serdar Berdimuhamedov)

Destin final du cadeau

Donné à l'unité militaire du ministère de la Défense où sert le sergent Kerimguly

Selon vous, comment évaluez-vous le don par Arkadağ du luxueux Range Rover Sport à l'unité militaire où sert son petit-fils ? Quelles sont vos impressions sur de telles courses ?

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Gurbanguly BerdimuhamedovArkadağTurkménistanRange Rover SportÉquitation
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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