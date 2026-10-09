Le sommet de la CEI débute au Turkménistan, Shavkat Mirziyoyev accueilli par Serdar Berdimuhamedov

Le Président de la République d'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev s'est rendu au complexe touristique national « Avaza », situé sur la côte de la mer Caspienne au Turkménistan, pour participer à la réunion du Conseil des chefs d'État de la Communauté des États indépendants (CEI).

Au complexe principal où se déroule le sommet, le chef de notre État a été accueilli par le Président du Turkménistan Serdar Berdimuhamedov avec chaleur et un grand respect.

Ordre du jour des négociations : formats restreint et élargi

Lors de cette conférence de haut niveau, il est prévu d'examiner les axes importants du partenariat multilatéral entre les pays de la Communauté :

Dialogue en format restreint : Lors de la réunion en format restreint, les chefs d'État discuteront en détail de la sécurité régionale, de la situation géopolitique mondiale et du renforcement du dialogue politique au sein de l'organisation ;

Réunion élargie : Lors des négociations approfondies avec la participation des délégations officielles, une attention prioritaire sera accordée aux relations économiques et commerciales, à la coopération industrielle, au développement des corridors de transport et de transit, ainsi qu'à l'approfondissement des échanges culturels et humanitaires.

Paquet de documents attendu à la signature

À l'issue du sommet, l'adoption d'une série de décisions importantes visant à porter les activités de la Communauté à un nouveau niveau est attendue :

Renforcement du cadre juridique : Des accords multilatéraux visant l'intégration économique, la facilitation des procédures douanières et transfrontalières seront approuvés ;

Nouvelles initiatives : Il est prévu de soutenir les initiatives pratiques avancées par l'Ouzbékistan concernant le commerce électronique, l'innovation et l'intégration des infrastructures de transport et de logistique dans l'espace de la CEI.

Ce sommet, qui a débuté au complexe « Avaza », Asie centrale est considéré comme un événement politique majeur pour renforcer la confiance mutuelle et la coopération pratique dans l'espace de la CEI.