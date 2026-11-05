La télévision iranienne menace les villes d'Ukraine et de Pologne de frappes de missiles

·11·Monde
La télévision iranienne menace les villes d'Ukraine et de Pologne de frappes de missiles

Alors que les tensions entre Washington et Téhéran s'intensifient au Moyen-Orient, des menaces militaires sans précédent ont été diffusées par la télévision d'État iranienne (IRINN). La chaîne a ouvertement montré que, en cas de nouvelles frappes militaires américaines, des attaques de missiles pourraient être lancées contre des grandes villes du continent européen, notamment en Ukraine et en Pologne, en guise de représailles.

Les séquences diffusées présentaient des cartes spéciales illustrant les trajectoires de vol des missiles et identifiant les cibles potentielles.

Cibles précises sur la carte : Rzeszów et les villes ukrainiennes

Au cours de l'émission sur la télévision iranienne, des experts et des analystes militaires ont souligné les points suivants :

  • Grandes villes ukrainiennes : En réponse à une éventuelle attaque américaine à grande échelle, Téhéran a désigné Kiev, Lviv et Odessa comme cibles potentielles ;

  • Le principal hub logistique de l'OTAN : La ville polonaise de Rzeszów, considérée comme le centre principal de livraison de l'aide militaire et humanitaire de l'OTAN à l'Ukraine, a été spécifiquement mise en évidence sur la carte ;

  • Déclaration de menace ouverte : Des avertissements sévères ont été diffusés par la chaîne, affirmant : « Nos missiles peuvent atteindre l'Europe et nous détruirons les impérialistes américains ainsi que leurs alliés ».

Racines du conflit : Frappes sur l'île de Qeshm et pression géopolitique

Ces déclarations tendues surviennent dans le contexte des récentes actions militaires directes entre les États-Unis et l'Iran :

  • Événements dans le détroit d'Ormuz : Les forces armées américaines avaient mené des frappes défensives limitées contre des cibles sur l'île iranienne de Qeshm, située dans le détroit stratégique d'Ormuz ;

  • Réaction de l'Iran : Téhéran tente de lier ces événements à l'alliance de l'Ukraine avec les pays occidentaux et à sa sympathie indirecte envers Israël, déplaçant ainsi la pression géopolitique vers l'Europe.

Réaction officielle : Que disent les renseignements ?

Les cercles officiels ukrainiens et le Centre de lutte contre la désinformation ont réagi rapidement à la situation :

  • Il n'existe actuellement aucune donnée de renseignement officielle confirmant une attaque imminente de missiles iraniens contre des villes européennes ou ukrainiennes ;

  • Les autorités compétentes considèrent ces déclarations davantage comme une pression informationnelle et psychologique, tout en soulignant que les forces de sécurité surveillent attentivement la situation et les systèmes de défense aérienne.

IranÉtats-UnisDétroit d'OrmuzÎle de QeshmGéopolitique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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