Un navire vieux de 300 ans rempli de trésors découvert dans la mer de Norvège

Près des côtes norvégiennes, des archéologues ont découvert les restes d'un navire unique datant du XVIIIe siècle. Les experts considèrent cette découverte comme l'un des navires les mieux conservés jamais trouvés en Europe du Nord. La cargaison, restée pratiquement intacte, suscite un vif intérêt chez les chercheurs.

Hanna Geiran, directrice de la Direction norvégienne du patrimoine culturel, souligne que la cargaison de ce navire est dans un état de conservation sans précédent en Europe du Nord. Selon elle, cette découverte pourrait apporter de nouvelles informations sur l'histoire des navires marchands du XVIIIe siècle et le commerce international de l'époque.

L'organisation a officiellement annoncé la découverte en juin de cette année. L'épave a été localisée par Espen Sostad, directeur d'une petite société de recherche utilisant des ROV (véhicules sous-marins télécommandés).

Le navire reposerait dans le détroit de Skagerrak, près des côtes sud-est de la Norvège, à environ 600 mètres (1 970 pieds) de profondeur. Les images sous-marines montrent de la vaisselle en porcelaine empilée et d'autres objets précieux restés presque intacts.

Hanna Geiran précise qu'il est extrêmement rare de trouver une cargaison aussi bien conservée sur un navire du XVIIIe siècle. Jusqu'à présent, une grande quantité de porcelaine chinoise intacte a été identifiée, ainsi que des pièces de lustres, des gobelets, des bouteilles en verre et des tonneaux remplis de céréales.

En outre, les archéologues ont trouvé plusieurs caisses alignées, qui n'ont pas encore été ouvertes. L'un des experts suppose que l'une d'elles pourrait contenir des textiles. Une autre caisse pourrait renfermer des produits organiques tels que du thé, des herbes médicinales et divers médicaments.

Les chercheurs soulignent qu'il est surprenant que la cargaison ait été si bien préservée pendant près de trois siècles. Cependant, il a été noté que des chaluts de pêche modernes ont endommagé certaines parties de l'épave.

Pour l'instant, les scientifiques n'ont pas pu déterminer d'où venait le navire ni quelle était sa destination. Certains objets trouvés pourraient toutefois aider à résoudre ce mystère.

Selon les experts, outre la porcelaine chinoise, d'autres produits précieux pourraient provenir d'Angleterre ou d'Allemagne. L'une des découvertes les plus intéressantes est une brique utilisée dans la cuisine du navire, portant le sceau de la briqueterie Lübecker Ratsziegelei qui a opéré dans la ville allemande de Lübeck du XVe siècle jusqu'en 1772.

Les archéologues n'ont pas encore calculé la valeur exacte de la cargaison à l'époque. Ils notent cependant qu'au milieu du XVIIIe siècle, la porcelaine chinoise était l'un des produits les plus chers et les plus prestigieux en Europe, avant de devenir plus accessible aux classes moyennes.

Aujourd'hui, la valeur principale de cette épave n'est pas matérielle, mais historique et culturelle. Elle est officiellement classée comme objet du patrimoine culturel protégé.

Selon Hanna Geiran, les scientifiques fondent de grands espoirs sur les recherches à venir. Ils prévoient de déterminer combien d'autres objets uniques sont conservés dans les entrailles du navire. Les images sous-marines révélant même une magnifique statuette de fleur de lotus en porcelaine ont encore accru l'intérêt des chercheurs.