Crime insolite : Un homme ligote sa femme avec du ruban adhésif pendant 45 minutes pour regarder le football
À Richmond, en Virginie (États-Unis), un cas inhabituel et sensationnel de violence conjugale a eu lieu. Un homme de 64 ans a été arrêté par la police après avoir ligoté sa propre épouse sur une chaise pour qu'elle ne le dérange pas pendant qu'il regardait un match de sport.
L'incident a attiré l'attention des habitants et des médias, suscitant de vifs débats.
45 minutes dans la cave : comment l'incident s'est-il produit ?
Selon le témoignage de la victime aux forces de l'ordre, l'incident s'est déroulé au domicile familial :
Ligotée avec du ruban adhésif : Terry Ward, 64 ans, a fait asseoir sa femme sur une chaise, l'a solidement attachée avec du ruban adhésif et l'a laissée dans la cave de la maison ;
Durée et blessures : La femme est restée immobilisée et attachée pendant une période allant de 30 à 45 minutes ;
Preuves matérielles : Les policiers arrivés sur les lieux ont officiellement constaté des rougeurs et des éraflures sur les poignets de la victime, ainsi que des traces de ruban adhésif sur son corps.
« Mon seul but était de regarder le football en paix » : Les aveux du suspect
Terry Ward, arrêté, n'a pas nié ses actes, mais son excuse a stupéfié même les enquêteurs :
La limite de la passion pour le sport : Lors de l'interrogatoire, l'homme a déclaré qu'il voulait regarder un match de football américain (NFL) dans un calme absolu, sans aucun bruit, et qu'il avait donc décidé d'attacher sa femme ;
Risque de sanctions pénales : Cette excuse n'a pas pu servir de justification devant la loi. Terry Ward est désormais officiellement inculpé pour violence conjugale et séquestration illégale.
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