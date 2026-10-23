Crime insolite : Un homme ligote sa femme avec du ruban adhésif pendant 45 minutes pour regarder le football

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Crime insolite : Un homme ligote sa femme avec du ruban adhésif pendant 45 minutes pour regarder le football

À Richmond, en Virginie (États-Unis), un cas inhabituel et sensationnel de violence conjugale a eu lieu. Un homme de 64 ans a été arrêté par la police après avoir ligoté sa propre épouse sur une chaise pour qu'elle ne le dérange pas pendant qu'il regardait un match de sport.

L'incident a attiré l'attention des habitants et des médias, suscitant de vifs débats.

45 minutes dans la cave : comment l'incident s'est-il produit ?

Selon le témoignage de la victime aux forces de l'ordre, l'incident s'est déroulé au domicile familial :

  • Ligotée avec du ruban adhésif : Terry Ward, 64 ans, a fait asseoir sa femme sur une chaise, l'a solidement attachée avec du ruban adhésif et l'a laissée dans la cave de la maison ;

  • Durée et blessures : La femme est restée immobilisée et attachée pendant une période allant de 30 à 45 minutes ;

  • Preuves matérielles : Les policiers arrivés sur les lieux ont officiellement constaté des rougeurs et des éraflures sur les poignets de la victime, ainsi que des traces de ruban adhésif sur son corps.

« Mon seul but était de regarder le football en paix » : Les aveux du suspect

Terry Ward, arrêté, n'a pas nié ses actes, mais son excuse a stupéfié même les enquêteurs :

  • La limite de la passion pour le sport : Lors de l'interrogatoire, l'homme a déclaré qu'il voulait regarder un match de football américain (NFL) dans un calme absolu, sans aucun bruit, et qu'il avait donc décidé d'attacher sa femme ;

  • Risque de sanctions pénales : Cette excuse n'a pas pu servir de justification devant la loi. Terry Ward est désormais officiellement inculpé pour violence conjugale et séquestration illégale.

RichmondTerry WardViolence conjugaleFootball américainFaits divers
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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