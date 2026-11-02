Une découverte vieille d'un demi-siècle : comment un fût rare de 40 kg a-t-il survécu dans un glacier ?

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Une découverte vieille d'un demi-siècle : comment un fût rare de 40 kg a-t-il survécu dans un glacier ?

Sur les hauts sommets de la province du Tyrol du Sud, dans le nord de l'Italie, un événement surprenant a défié les lois de la nature et du temps. Un fût de bière, disparu il y a près d'un demi-siècle — à la fin des années 1970 — et resté intact jusqu'à aujourd'hui, a été retrouvé dans une crevasse d'un glacier alpin.

Selon « Bild na russkom », lorsque le fût, resté prisonnier des glaces pendant près de 50 ans, a été ouvert, il est apparu que sa qualité, sa couleur ambrée et même son niveau de gazéification étaient restés presque inchangés.

Un fût tombé d'un hélicoptère et des recherches incessantes

Cette histoire inhabituelle a commencé il y a de nombreuses années par un incident extraordinaire :

  • Chute depuis les airs sur le glacier : À la fin des années 1970, un fût de bière est tombé du filet de transport d'un hélicoptère qui livrait du ravitaillement à un refuge de montagne, disparaissant dans une profonde crevasse glaciaire ;

  • La traque au fil des ans : Le coureur en montagne Daniel Oberlexner avait entendu cette légende du propriétaire d'un refuge local et, à chaque ascension, il avait pris l'habitude de chercher le fût perdu parmi les glaciers ;

  • Le cadeau de la nature : À la suite d'un violent orage et de la fonte naturelle des glaciers survenue cet été, le fût métallique, enterré depuis 48 ans, a soudainement refait surface.

« Opération sauvetage » : le voyage de la cargaison de 40 kg vers la vallée

Ramener cette découverte rare en toute sécurité s'est transformé en une véritable aventure périlleuse :

  • Traversée sur glace et rochers : Oberlexner a chargé le fût pesant 40 kilogrammes sur un chariot spécial et l'a traîné sur plusieurs kilomètres à pied à travers des glaciers et des falaises rocheuses escarpées ;

  • Descente par téléphérique : Ensuite, la découverte a été descendue en toute sécurité dans la vallée à l'aide d'un téléphérique. Selon le chercheur, bien que ce processus ait été extrêmement difficile, il a mené la mission à bien.

Conclusion de l'expert : pourquoi cette boisson de 1978 ne s'est-elle pas détériorée ?

Arrivé dans la vallée, Daniel Oberlexner a confié le fût à son responsable, Lukas Harpf, un marchand et expert en boissons expérimenté, pour examen :

  • « Dans un état impeccable » : Selon le sceau sur le fût, l'année 1978 y est gravée. L'expert a goûté le produit et a déclaré : « Son état était idéal. Son goût unique, sa belle couleur ambrée et même la teneur en dioxyde de carbone (gaz) ont été préservés au niveau normal »;

  • Le phénomène de non-congélation : Habituellement, une bière pression ouverte peut se conserver de quelques semaines à quelques mois. Selon l'hypothèse de Harpf, le fût n'a pas gelé complètement pour devenir un bloc de glace à l'intérieur du glacier, mais a conservé ses propriétés primaires pendant près d'un demi-siècle grâce à une température fraîche maintenue dans un environnement à isolation thermique constante.

Tyrol du SudAlpesGlacierDaniel OberlexnerDécouverte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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