Lamine Yamal a emménagé avec sa petite amie

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Lamine Yamal a emménagé avec sa petite amie

Le joueur du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, et la blogueuse Alex Padilla auraient franchi une nouvelle étape dans leur relation. Selon la journaliste espagnole Sandra Aladro, Alex Padilla a emménagé dans la maison de Yamal à Barcelone.

Dans l'émission « Vamos a Ver », la journaliste a expliqué que la blogueuse vivait auparavant à Talavera de la Reina, dans la province de Tolède, avant de quitter son domicile pour vivre avec Lamine. Aladro souligne que le couple semble très heureux actuellement.

Il semblerait qu'Alex connaisse déjà la famille de Yamal. La journaliste précise que le footballeur a même invité les proches de sa compagne à son anniversaire.

Actuellement, Lamine Yamal réside dans une luxueuse propriété située à Esplugues de Llobregat, près de Barcelone, où vivaient autrefois Gerard Piqué et Shakira. Il a été rapporté que Yamal a acquis cette maison fin 2025.

Les rumeurs sur leur cohabitation se sont intensifiées après la diffusion, dans l'émission « Vamos a Ver », d'images montrant le couple sortant ensemble de la maison. Cependant, Lamine et Alex n'ont pas encore confirmé personnellement cette information.

Par ailleurs, les premiers rapports sur le premier match de Yamal en Liga cette saison ont donné lieu à des évaluations contrastées. Le FC Barcelone a battu Elche 5-0 le 23 août, et Yamal a joué 65 minutes. Si certains classements lui ont attribué une note basse, d'autres sources l'ont désigné comme l'homme du match.

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